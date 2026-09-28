Van al alza, las estafas con pensión de adultos mayores; Facebook, un foco rojo

Cada vez más adultos mayores son víctimas del Pensionazo, fraude que engaña a adultos mayores prometiendo aumentar sus pensiones a cambio de dinero o datos sensibles, alerta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

De acuerdo con el organismo, en 81% de los casos las víctimas entregaron dinero en efectivo, con cantidades que oscilan entre los 4 mil y los 70 mil pesos, además de identificarse que en 20% de las situaciones se solicitó préstamos a su nombre que terminan descontándose de su pensión.

El reporte detalla que el contacto inicial con los defraudadores ocurre principalmente en redes sociales como Facebook (33% de los reportes) y llamadas telefónicas (24 por ciento).

Los delincuentes solicitan identificaciones oficiales, CURP, número de seguridad social y claves de afore, Asimismo, exigen anticipos económicos bajo el argumento de cubrir supuestos trámites o cuotas.

El Consejo exhorta a verificar directamente con las instituciones responsables de la pensión o afore antes de contratar algún servicio, y desconfiar de promesas de incrementos garantizados a la pensión.