Autorizan cambios de uso de suelo en BJ

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis) autorizó el cambio de uso de suelo para la instalación de oficinas y cafetería en predios originalmente habitacionales ubicados en la alcaldía Benito Juárez.

Por medio del Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano, la dependencia autorizó el cambio de uso de suelo en el predio Cerrada Martín Mendalde 1254, colonia del Valle Sur, para la instalación de oficinas en tres niveles y en Sacramento 121, colonia Insurgentes San Borja, para el desarrollo de una cafetería combinada con vivienda en tres niveles.

Ambos predios originalmente tenían uso de suelo habitacional, pero Metrópolis publicó este martes en la Gaceta Oficial las resoluciones por las que autoriza los cambios para usos considerados de “bajo impacto urbano”.

Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo”, señalan las resoluciones.

Cerrada Martín Mendalde 1254 es un predio de unos 248 metros cuadrados en donde se autorizó la operación de oficinas para actividades administrativas, así como atención a clientes y proveedores.

Mientras que Sacramento 121 es un predio de unos 380 metros cuadrados en donde se formalizó la operación de una cafetería que da servicio principalmente a oficinistas de la zona.

Ambas resoluciones fueron firmadas por el titular de Metrópolis, Enrique Irazoque.