Autoridades monitorean afectaciones del huracán Polo en CDMX

Autoridades de protección civil capitalinas informaron que se monitorea la evolución y trayectoria del huracán Polo, aunque hasta el momento no se contemplan afectaciones mayores para la Ciudad de México.

Norlang García, director de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que los pronósticos actuales indican que la trayectoria del huracán no implica, hasta el momento, afectaciones para la capital.

En caso de que ocurra una variación extraordinaria y Polo toque tierra, entonces, sí se generarían lluvias intensas en territorio capitalino.

Estamos en una etapa de monitoreo del huracán Polo. Hasta ahorita los meteorólogos han determinado que va a haber un ambiente nublado, caluroso, con ciertas pronóstico de lluvias muy ligeras normales en esta época de la Ciudad de México, pero de acuerdo a los pronósticos que inclusive maneja la Comisión Nacional del Agua, todavía no se tiene un riesgo alto para la Ciudad de México o una precipitación mayor a la acostumbrada en este periodo que es de lluvias en la ciudad”, explicó.

José Piña, director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, coincidió con García en que, hasta el momento, Polo no significa un riesgo para la capital.

En particular, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en la zona centro poniente de la Ciudad de México, están alertas y con los equipos preparados para atender cualquier contingencia por lluvias fuertes, agregó.

Recordó que el 11 de junio una tormenta tiró, tan sólo en 20 minutos, alrededor de 250 árboles en la demarcación.

La información que tenemos es de que, al parecer, (Polo) no va a impactar como impactó Otis, en ese caso a la costa sur del Pacífico, principalmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, parte de Colima. Eso no quiere decir que no pueda llegar a haber lluvias fuertes, severas, intensas aquí en el territorio de la Ciudad de México y como alcaldía en Miguel Hidalgo estamos listos con las cuadrillas de trabajo, con los trabajos preventivos”, dijo.

García pidió a los ciudadanos estar atentos a las alertas tempranas que emita la SGIRPC.

García y Piña participaron en el lanzamiento este miércoles de la serie Réplicas que difunde la importancia de la prevención de riesgos y fue producida en conjunto por la SGIRPC y la UNAM.