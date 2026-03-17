Lluvia y viento provoca encharcamientos y caída de árboles en CDMX

La lluvia y viento causaron afectaciones en la Ciudad de México, como encharcamientos, caída de árboles y mantas publicitarias desprendidas.

Se trató de una lluvia generalizada en todo el territorio de la capital, pero tuvo más intensidad en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras.

Para las 20:00 horas, la mayor cantidad de lluvia se había registrado en Milpa Alta con 34.5 milímetros, es decir, 34.5 litros por metro cuadrado.

Foto: Especial

Este martes la temperatura más baja había sido de ocho grados Celsius en la zona del Ajusco.

Por la tarde-noche se registraron encharcamientos en vialidades, como Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y Prolongación Reforma.

Una manta publicitaria cayó sobre el segundo piso de Periférico Sur.

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El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió caída de árboles y ramas en varias alcaldías, como Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa.

Algunos causaron daños a vehículos estacionados, fachadas y cableado.

Las lluvias y baja de temperatura en la capital ocurrieron debido al frente frío número 41, que trajo consigo masa de aire ártico, una vaguada polar y corriente en chorro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja por lluvias de hasta 50 mm, probable caída de granizo y frío intenso en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Para este miércoles el pronóstico indicaba que continuarían los chubascos y las bajas temperaturas en la capital.

*DRR*