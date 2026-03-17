Lluvia y viento provoca encharcamientos y caída de árboles en CDMX
El Servicio Meteorológico informó que las lluvias y baja de temperatura en la capital ocurrieron debido al Frente Frío número 41
La lluvia y viento causaron afectaciones en la Ciudad de México, como encharcamientos, caída de árboles y mantas publicitarias desprendidas.
Se trató de una lluvia generalizada en todo el territorio de la capital, pero tuvo más intensidad en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras.
Para las 20:00 horas, la mayor cantidad de lluvia se había registrado en Milpa Alta con 34.5 milímetros, es decir, 34.5 litros por metro cuadrado.
Este martes la temperatura más baja había sido de ocho grados Celsius en la zona del Ajusco.
Por la tarde-noche se registraron encharcamientos en vialidades, como Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y Prolongación Reforma.
Una manta publicitaria cayó sobre el segundo piso de Periférico Sur.
El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió caída de árboles y ramas en varias alcaldías, como Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa.
Algunos causaron daños a vehículos estacionados, fachadas y cableado.
Las lluvias y baja de temperatura en la capital ocurrieron debido al frente frío número 41, que trajo consigo masa de aire ártico, una vaguada polar y corriente en chorro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja por lluvias de hasta 50 mm, probable caída de granizo y frío intenso en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Para este miércoles el pronóstico indicaba que continuarían los chubascos y las bajas temperaturas en la capital.
*DRR*