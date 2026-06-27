Más de medio millón de personas acuden a Marcha del Orgullo LGBT+

El Pride 2026 en la Ciudad de México 2026 congregó a alrededor de 550 mil personas, informaron autoridades capitalinas, al tiempo que se aseguró que la jornada cerró con “saldo blanco”, sin incidentes mayores.

Además, como parte del operativo para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, hasta las 19:00 horas se habían asegurado y destruido más de 29 mil latas de cerveza y 178 botellas de bebidas destiladas, en el corredor Reforma-Juárez.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Asimismo, se retiraron 200 bolsas con bebidas alcohólicas preparadas, como azulitos, mojitos y otras, en las inmediaciones de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, informó la Secretaría de Gobierno capitalina.

Mientras que en el Zócalo capitalino fueron retiradas alrededor de 330 cervezas y una botella de tequila, además de realizarse una remisión por venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, detalló la Secretaría de Gobernación, al presentar un balance de la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

En el Fan Fest del Zócalo, a donde integrantes de diversos colectivos de la Marcha del Orgullo pudieron ingresar, las actividades mundialistas se desarrollaron sin incidentes, precisó la dependencia.

En el operativo interinstitucional participaron 120 elementos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública; 260 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas.