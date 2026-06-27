Policía capitalina se suma por primera vez a la Marcha del Orgullo

Este sábado, la policía capitalina no solo resguardó la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, sino que se sumó a la celebración con un carro alegórico que avanzó entre música, banderas arcoíris y miles de asistentes que abarrotaron Paseo de la Reforma durante la edición Pride 2026.

El contingente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desfiló entre los tradicionales carros alegóricos y comparsas que dieron color a la 48ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en una participación inédita con la que la corporación buscó refrendar su compromiso con el respeto a la diversidad, la inclusión y los derechos humanos.

A lo largo del recorrido, mil elementos de la SSC acompañaron pie tierra a los contingentes en un ambiente festivo, mientras el carro alegórico de la dependencia era recibido con aplausos, fotografías y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

Foto: SSC

Con color, orgullo y alegría, la Policía de la Ciudad de México continúa acompañando la 48ª Marcha LGBTIQ+ de la Ciudad de México, brindando espacios seguros para que las personas asistentes puedan expresarse y ejercer su derecho a la libre expresión en un ambiente de respeto, inclusión y sana convivencia”, informó la dependencia.

Además de esta participación histórica, la SSC desplegó un operativo de seguridad y vialidad para garantizar el desarrollo de la movilización, brindar apoyo a las personas asistentes y facilitar el paso de los contingentes que partieron del Ángel de la Independencia rumbo a Eje Central y el Zócalo.