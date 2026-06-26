Ataque armado deja dos muertos y un lesionado en Paseo de la Reforma

En pleno Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del barrio bravo de Tepito, dos hombres fueron ejecutados a balazos, otro más resultó herido,

El ataque armado ocurrió en la Glorieta de Reforma, entre las calles Matamoros y Comonfort, en la colonia Morelos.

Al sitio acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y paramédicos del ERUM, los cuales diagnosticaron sin signos vitales a dos jóvenes, de aproximadamente 20 y 25 años de edad.

En tanto, un hombre de 42 años, quien presentaba una herida en la zona de las costillas, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras versiones señalan que las víctimas se encontraban reparando un automóvil, cuando los probables responsables, que viajaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron y dispararon de forma directa contra ellos.

Después de la agresión, los presuntos agresores huyeron del lugar.

La zona fue resguardada por elementos policiales, mientras se dio parte al agente del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En el lugar quedaron a disposición de la autoridad ministerial una motocicleta de color negro y un vehículo gris con placas de circulación, los cuales fueron localizados en el área donde ocurrió el ataque.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se inició la búsqueda de los presuntos responsables, con apoyo de los primeros testimonios y del análisis de cámaras de videovigilancia cercanas al punto.