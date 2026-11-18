Dos vehículos dañados fue el resultado de la caída de un árbol de más de 20 metros de altura que se registró la noche del martes, alrededor de las 10 de la noche.

Un fresno, de más de 20 años de edad, que se desprendió de raíz se proyectó sobre un vehículo compacto que circulaba sobre la avenida Isabela católica, así como con otro estacionado, el cual fue declarado pérdida total.

El propietario del vehículo, quien pidió omitir su nombre, platicó en exclusiva con Grupo Imagen Multimedia.

Afortunadamente, la caída de este árbol no ocasionó personas lesionadas Foto: José Antonio García | Excélsior

Me quedé de ver con un amigo para entregarle unos documentos. Empezamos a ver cómo tronó y el árbol se vino abajo. Nos metimos corriendo para que no nos pasara nada y cayó el árbol. Aparte a un Uber también se le cayó parte del árbol”.

El dueño del coche dañado comentó que de inmediato dio parte a su seguro desde el momento que ocurrió el incidente, pero debido a la magnitud de los troncos hasta este miércoles se realizará el traslado del vehículo.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Comentó que contrató cobertura amplia con la compañía de seguros, por lo que la aseguradora cubrirá los gastos generados por el incidente.

Afortunadamente, la caída de este árbol no ocasionó personas lesionadas.