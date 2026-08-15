Lera Abova y Toshio Furukawa estarán en la AniMole 4 en Ciudad de México

Regresa la AniMole 4 para dar continuidad a los festejos del 30 aniversario de La Mole, que ya espera la llegada de sus fans de todo México en esta cuarta edición del encuentro dedicado al anime, el manga y el gaming, dentro del universo de La Mole Convention, los días 13 y 14 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center de la Ciudad de México.

El encuentro de fantasía, cómics y cultura pop más grande e importante de México continúa con un evento que reunirá a decenas de invitados nacionales e internacionales del cosplay, el doblaje, el cómic y la ilustración, además de actividades, conferencias, talleres y concursos a lo largo de un fin de semana dedicado por completo a la cultura del anime y del cómic.

Una de las invitadas especiales es la actriz y modelo Lera Abova, quien da vida a Nico Robin en la adaptación de Netflix de "One Piece".

La visita de Lera Abova es una de las apariciones internacionales más relevantes de esta edición. Su personaje debutó en la segunda temporada del live-action de "One Piece", estrenada el 10 de marzo de 2026 en Netflix, y desde entonces la actriz se ha vuelto una de las figuras más buscadas por el fandom en el circuito de convenciones.

También estará presente Toshio Furukawa, la voz original de Piccolo, el seiyū japonés, voz original de Piccolo en "Dragon Ball" y de Portgas D. Ace en "One Piece", el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con firma de autógrafos y sesión de fotografía.

América Latina la recibió por primera vez en julio de 2026, durante su paso por Comic Con Chile.

AniMole 4 será su primera presentación ante el público mexicano y suma a México al reducido grupo de países de la región donde la actriz se ha encontrado cara a cara con la comunidad de "One Piece".

También destaca la estadunidense Yaya Han, autora del libro "Yaya Han's World of Cosplay" y pionera en llevar el cosplay al mercado masivo; el italiano Leon Chiro, cosplayer con presencia en más de 83 países y colaborador de Bandai Namco, Square Enix, Ubisoft y Capcom; y Elizabeth Rage, diseñadora de vestuario para Marvel Games, ATLUS y Bandai Namco, con una comunidad global de 500 mil seguidores.

Esta es solo la primera ola de Cosplay Alley: en las próximas semanas se revelarán más invitadas e invitados internacionales confirmados para AniMole 4.

Para esta convención se suman las voces oficiales de "Super Mario Bros: La Película" y "Super Mario Bros. Galaxy": Raúl Anaya (Mario), Roberto Salguero (Luigi), Ale Pilar (Princesa Peach) y Héctor Estrada (Bowser), además de Roberto Carrillo, con 40 años de trayectoria y 30 como director de doblaje.

También se confirma la presencia de Puis Calzada, ilustrador especializado en horror con trabajo para Fangoria y bandas como Metallica y Ghost, y Salvador Velázquez, con créditos para Zenescope, IDW, Lionsgate y Warner Bros. Animation.