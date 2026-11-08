ANAC presentará controversia constitucional contra la Ley Catastral

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, anunció que esta semana presentará una controversia constitucional contra la reciente Ley Catastral, al considerar que representa una amenaza para las finanzas públicas municipales y vulnera la autonomía de los ayuntamientos.

Durante la entrega de los premios ANAC a alcaldesas y alcaldes humanistas, realizada en León, Guanajuato, el también alcalde de Miguel Hidalgo sostuvo que la nueva legislación representa un retroceso hacia el centralismo, al concentrar facultades y recursos en el gobierno, en detrimento de los municipios.

Tabe afirmó que la organización no permanecerá al margen ante lo que calificó como amenazas al municipalismo, pues, dijo, cualquier afectación a la autonomía financiera de los ayuntamientos repercute directamente en la población, particularmente en los sectores más vulnerables.

“No nos podemos quedar callados ni nos podemos quedar de brazos cruzados. Cada vez que vemos una amenaza al municipalismo, vemos una amenaza a la gente y a quienes menos tienen, y vamos a levantar la voz”, expresó.

El dirigente recordó que la ANAC también mantiene una lucha jurídica contra la reducción de más de 10 por ciento a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al considerar que los recortes presupuestales limitan la capacidad de los gobiernos municipales para atender las necesidades de sus comunidades.

Señaló que los ayuntamientos son el primer nivel de gobierno y quienes enfrentan directamente los problemas cotidianos de la ciudadanía, por lo que insistió en la necesidad de defender sus atribuciones y recursos frente a las decisiones centralizadoras.

En ese contexto, sostuvo que la ANAC continuará recurriendo a las vías legales para impugnar las medidas que considere contrarias a la autonomía municipal.

Durante el encuentro también se reconoció a 40 alcaldes y alcaldesas del PAN, seleccionados entre más de 160 propuestas, por proyectos destacados en materia de seguridad, transparencia, sostenibilidad e innovación gubernamental.

Entre las iniciativas premiadas se encuentran Transporte Comunitario Gratuito, en Querétaro; Presupuesto Participativo, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Casas por la Paz, en Colima; Rumbo Seguro, en Hermosillo, Sonora; y Puntos Violeta, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

También fueron reconocidos proyectos de participación ciudadana y consulta de obra pública en municipios de Querétaro y Michoacán, así como herramientas tecnológicas para mejorar la recaudación y los servicios municipales en Chihuahua.

Tabe destacó que estos reconocimientos reflejan, afirmó, los resultados de los gobiernos panistas en áreas como seguridad, innovación, cuidado ambiental, transparencia y manejo de las finanzas públicas.

Finalmente, agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por recibir el encuentro y señaló que las administraciones municipales deben demostrar con resultados que es posible gobernar con honestidad y responder a las necesidades de la población.