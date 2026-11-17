El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, pidió para 2027 un presupuesto de cuatro mil 670.91 millones de pesos, que representa un incremento de 10 por ciento respecto al presupuesto que se les asignó en 2026, que fue de cuatro mil 246.29 millones de pesos.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, detalló que para 2027 se requiere este incremento del 10 por ciento para destinar mil 746 millones al capítulo 1000 de servicios personales; 508.45 millones al capítulo 2000 de materiales y suministros; mil 469.36 millones al capítulo 3000 de servicios generales, entre otros rubros.

El alcalde informó que del presupuesto que les asignaron para éste año “se encuentra comprometido por un monto de tres mil 841 millones de pesos, esto corresponde a 90 por ciento del presupuesto. El 10 por ciento restante está pendiente de formalizar, se integra esencialmente en 279 millones de pesos que equivalen a sueldos, aguinaldos y prestaciones de fin de año”.

Avances en temas de seguridad

En materia de seguridad, López Casarín informó que se ha construido el sistema integral de seguridad Álvaro Obregón 360, que incluye nuevas tecnologías, policía de proximidad, prevención y coordinación con el gobierno de la ciudad.

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Modernizamos el centro de monitoreo que hoy opera las 24 horas del día, es la base plata”, detalló.

Dio a conocer que cuentan con 150 patrullas con GPS, cámaras, sirenas de alta potencia y radiocomunicación Tetra “es el triple de las unidades funcionales que recibimos y una patrulla por cada dos colonias. La inversión en materia de seguridad suma más de 446 millones de pesos”.

Uno de los resultados más importantes es que “los delitos de alto impacto denunciados bajaron ocho por ciento en 2026 por el sistema integral de seguridad a 360 en plena madurez. Y la reducción fue del 24 por ciento en dos años”.

López Casarín expuso que esto “es resultado del trabajo diario de nuestros elementos y de la coordinación permanente y un trabajo en comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México”.

En materia de comercio en vía pública, actualmente operan mil 800 puestos “todos con permiso registrado en el sistema de comercio en la vía pública. En 2026 retiramos 428 puestos irregulares y dieron de baja 220 permisos por falta de pago de derechos”.

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En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la alcaldía retiró 28 puestos de ventas de bebidas alcohólicas en los puntos de mayor incidencia delictiva.

Y liberamos vialidades y banquetas con el retiro de más de 80 toneladas de bienes mostrencos, banquetas libres devuelven el espacio público a quienes caminan en ellas. Esta administración ha cuidado en todo momento el respeto al Estado de derecho”, detalló López Casarín.

Servicios de salud

Respecto al tema de salud, dio a conocer que hay siete unidades médicas móviles “que transitan y recorren cada una de nuestras unidades territoriales. Llegan a los corredores territoriales, llevando atención primaria a más de 150 colonias, en especial a las de bajo y muy bajo desarrollo. Esas unidades atienden un promedio de 35 mil personas al mes”.

Y en las Casas de Atención del Beneficiario se atendió a 12 mil 500 personas con 45 mil servicios, lo que equivale a 3.8 servicios por persona en promedio.