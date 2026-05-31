Alumnos del IPN mantienen toma de Canal Once

El conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrancará una nueva semana sin una fecha definida para retomar el diálogo entre autoridades y alumnos, mientras continúan los paros en al menos seis escuelas y sigue la toma de instalaciones de Canal Once.

De acuerdo con información proporcionada por integrantes del movimiento estudiantil, hasta este domingo no existía una convocatoria oficial para reanudar las mesas de negociación con las autoridades politécnicas.

No nos han dicho nada”, señalaron estudiantes consultados por este diario al ser cuestionados sobre la posibilidad de un encuentro durante los próximos días.

La falta de acuerdos ocurre en medio de un escenario de movilización que se mantiene activo dentro del Instituto.

Al cierre de esta edición permanecían en paro la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), la Escuela Superior de Medicina (ESM), así como los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 6 y 15.

Además, continúa la ocupación de instalaciones de Canal Once.

Como parte de las actividades programadas para esta semana, los estudiantes prevén realizar el martes asambleas internas en distintas escuelas para definir el rumbo del movimiento.

Posteriormente, el miércoles se llevará a cabo una reunión interpolitécnica entre representantes estudiantiles de diferentes planteles, mientras que para el jueves se contempla un nuevo tianguis de apoyo y recaudación para las comunidades que mantienen guardias dentro de las escuelas en paro.

La continuidad de los paros y de la toma de Canal Once mantiene abierto uno de los conflictos estudiantiles más amplios registrados en el Instituto durante los últimos años.