Alertan por riña y lluvia de piedras en Avenida del Imán en CDMX

Un fuerte choque entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y manifestantes se reportó sobre avenida del Imán al sur de la Ciudad de México, se sabe que la mayoría de los agresores iban encapuchados.

Así la riña Rodolfo Dorantes

En la zona se han escuchado cohetones y se reporta una lluvia de piedras, lo que ha generado alteraciones entre quienes transitan por el lugar.

Así la riña Rodolfo Dorantes

Autoridades mantienen vigilancia por las agresiones del Bloque Negro y recomiendan evitar la zona mientras continúan los incidentes.