CDMX prevé derrama económica superior a 35 mil mdp por F1 y Día de Muertos

La Ciudad de México (CDMX) registra una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento y proyecta una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos ante la convergencia del Gran Premio de la Fórmula 1 y las festividades del Día de Muertos, así lo aseguró la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

Asimismo, la capital reporta la llegada de más de medio millón de visitantes que asistirán a la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Durante la inauguración del pabellón representativo de la capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó el posicionamiento de la urbe en la agenda turística e internacional, calificando el periodo actual como parte del mejor año turístico que ha registrado la metrópoli.

"Entre la Fórmula 1 y las celebraciones del Día de Muertos esperemos una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos, una riqueza que se traduce en trabajo, ingresos, empleo y oportunidades para miles de familias", afirmó la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno señaló que la CDMX reporta la llegada de más de medio millón de visitantes

Brugada enfatizó la coincidencia estratégica de la competencia automovilística con el Desfile Internacional del Día de Muertos, señalando que la velocidad de los motores se encuentra con la fuerza milenaria de las tradiciones locales.

De igual manera, subrayó la proyección de los tres pabellones interactivos instalados en el circuito para promover los barrios y la riqueza cultural de la CDMX.

En materia de infraestructura y bienestar, la titular del Ejecutivo local reconoció el despliegue operado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar certeza logística a los asistentes de la F1 y felicitó al piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez.

"Somos la gran capital mundial del turismo deportivo y de los grandes eventos internacionales. La Ciudad de México es atractiva porque tiene la logística, la conectividad, la infraestructura y la seguridad para llevar a cabo estos eventos", puntualizó.