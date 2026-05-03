Detienen a presunto autor de triple homicidio en Azcapotzalco

El presunto responsable de un triple homicidio en Azcapotzalco fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De acuerdo con la información, este domingo fue el aseguramiento del joven de 19 años en la calle Privada de Acalotenco, de la colonia San Sebastián.

Autoridades señalaron que el sujeto estaría relacionado con el ataque directo y asesinato de tres hombres ocurrido el 29 de abril en la calle Andador Toma de Torreón, en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa.

“Resultado de trabajos de investigación, tras un triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en una unidad habitacional en la alcaldía Azcapotzalco, policías de la SSC detuvieron a un joven en posesión de un arma de fuego corta, cartuchos útiles y dosis de aparente droga.

Luego de una persecución, el sospechoso fue detenido y se le hizo una revisión preventiva. Especial

Durante un despliegue operativo en dicha demarcación para la prevención de delitos y recabar información en seguimiento a las indagatorias por una agresión con disparos de arma de fuego en contra de tres hombres que perdieron la vida en un complejo habitacional en la calle Andador Toma de Torreón, en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa, los oficiales observaron a un joven que manipulaba una mochila color negro”, indicó.

Luego de una persecución, el sospechoso fue detenido y se le hizo una revisión preventiva.

“Resultado de dicha acción le aseguraron al interior de la mochila, un arma de fuego corta con ocho cartuchos útiles en el cargador, 58 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana, 48 envoltorios de papel color verde con una sustancia parecida a la cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular de alta gama”, indicó la dependencia.

El joven de 19 años fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones. El detenido también podría estar vinculado a otra balacera ocurrida el 17 de abril, agregó la SSC.

Al hacer un cruce de datos, se supo que el detenido está posiblemente relacionado con el triple homicidio ocurrido el 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa; y también podría haber participado en otro evento de disparos ocurrido en 17 de abril en la calle 6 de Mayo, de la colonia San Sebastián”, señaló.

fdm