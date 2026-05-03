Incendio en Magdalena Contreras dejó 2 menores intoxicados y crisis nerviosa en mujer

Una mujer sufrió una crisis nerviosa luego de un incendio en el piso de un inmueble en la alcaldía La Magdalena Contreras. El siniestro ocurrió cerca de las 07:00 horas, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ayle y Canal, en la colonia La Carbonera.

El reporte fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que dos cuartos del inmueble fueron arrasados por el siniestro.

Paramédicos del ERUM atendieron a una mujer por crisis nerviosa”, indicó la SGIRPC.

Aunado a lo anterior, autoridades detallaron que dos menores sufrieron intoxicación debido al humo. Las personas fueron atendidos en el sitio por paramédicos, sin ameritar traslado al hospital.

Resultaron dos menores intoxicados los cuales fueron atendidos en el lugar por paramédicos del ERUM sin ameritar traslado al hospital”, señalaron los vulcanos.

Las personas fueron atendidos en el sitio por paramédicos, sin ameritar traslado al hospital. Especial

¿Qué hacer en caso de un incendio en una vivienda?

Ante un incendio en casa, las recomendaciones principales son mantener la calma, evacuar inmediatamente y llamar al 911. En dado caso de que se presentara humo, la sugerencia es arrastrarse por el suelo, cerrar puertas al salir para frenar el fuego y no usar ascensores en caso de existir.

Aunado a lo anterior, si no hay posibilidad de salir del domicilio, se pide sellar la puerta con trapos y hacer señales por la ventana para pedir auxilio.

Otras recomendaciones:

Prioriza la vida: No te detengas a buscar objetos personales o mascotas.

Prioriza la vida: No te detengas a buscar objetos personales o mascotas. Agáchate: El humo y los gases tóxicos son más calientes y ligeros, por lo que suben; el aire más limpio está cerca del suelo.

Toca puertas: Antes de abrir una puerta, tócala con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abras; busca una salida alternativa.

Cierra al salir: Al evacuar, cierra las puertas detrás de ti para reducir el oxígeno que alimenta el fuego.

Extintor: Mantén un extintor en la cocina y aprende a usarlo.

Ahora bien, después del incendio, los especialistas sugieren no ingresar a la casa hasta que las autoridades indiquen que es seguro.

fdm