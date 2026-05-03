Ayúdanos a encontrar a David Uriel, tiene 28 años y desapareció en Ecatepec

Familiares y elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía municipal en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, llevan a cabo recorridos por el municipio de Ecatepec, para tratar de localizar a David Uriel Patlán Prieto, de 28 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el 9 de abril, en la colonia San Pedro Xalostoc.

La última vez que se vio a Daniel salió de su domicilio en la calle Ruiz Cortines, en la citada colonia, sin que volviera a tener contacto con él.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, Daniel es de complexión delgada, cara redonda, cabello negro, nariz lineal, orejas medianas, mentón oval, estatura 1.60

La última vez que lo vieron portaba una playera color gris con negra a rayas, pantalón de mezclilla color azul, chamarra color negro con mangas grises y botas de casquillo

Se informó que desde la emisión de la ficha de búsqueda, policías de la Célula de Búsqueda han realizado el acompañamiento de diversos familiares del hombre ausente, para la revisión de cámaras del C5 cercanas al domicilio en Avenida Xalostoc, colonia Tablas del Pozo.

También han recorrido la colonia San Pedro Xalostoc junto a familiares, para la difusión del boletín de búsqueda, así como proximidad social con vecinos de la zona.

Durante la semana, policías municipales participaron en un operativo que realizó la Fiscalía Especializada en materia de desaparición, para la inspección del domicilio del hombre ausente en la calle Ruiz Cortines.

En el operativo participaron agentes del ministerio público, peritos criminalistas de la Fiscalía de Género y personal de la Fiscalía Especializada, así como policías de la Célula de Búsqueda de Ecatepec, en seguimiento a los boletines de búsqueda ODI/ECA/A/1033393/2026, sin embargo, no hubo resultados favorables, pero se mantienen las acciones para la localización de David Uriel.

Buscan a Katia Itzel; fue vista por última vez en Ecatepec

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Katia Itzel, de 15 años de edad, quien es buscada por sus familiares.

La adolescente, se encuentra desaparecida desde el pasado 28 de marzo, por lo que tanto su familia como las autoridades piden la colaboración de la población para dar con su paradero.

Katia Itzel fue vista por última vez en Santa Clara Coatitla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Como características físicas, mide aproximadamente 1.72, es de complexión delgada, pesa alrededor de 69 kilos, tiene tez apiñonada, ojos café claro y el cabello teñido de rubio a la altura de los hombros.

Como seña particular, presenta una cicatriz por herida en el pómulo izquierdo.

Al momento de su desaparición, vestía uniforme de enfermería en color azul rey, así como pantalón azul marino.

Si tienes información que ayude a localizarla, comunícate de inmediato a los teléfonos que aparecen en el boletín: 800 509 09 27 - 800 216. 0361 o al 911.

Los familiares de Katia Itzel, han difundido su ficha de búsqueda en redes sociales, donde piden el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y agilizar su localización.

Mientras tanto, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para su localización y continúan con las investigaciones.

jcp