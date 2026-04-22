¡Alerta! Hoy se esperan lluvias fuertes en CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que canales de baja presión, inestabilidad atmosférica en altura y aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Inundación Foto: Especial

Además de intervalos de chubascos y lluvias aisladas en el noreste, oriente, centro y occidente del territorio nacional, incluyendo la Península de Yucatán.

Frente Frío 46 de 48 pronosticados

Destacó que el nuevo Frente Frío, el número 46 de 48 pronosticados, ingresará y recorrerá el noroeste de México, generando vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Chihuahua y Durango, acompañados con lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora.

Indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Mar de Fondo provoca alto oleaje

El SMN señaló que también se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura en varias zonas costeras del país. Cuartoscuro

También continuará el mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, disminuyendo durante la tarde.

El SMN pronosticó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Fuertes vientos

Además, se prevé viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, con posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Asimismo, de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Colima, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas de 40 a 45 grados se registrarán en Sinaloa (centro y sur), Durango (noroeste), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste y sur).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Estado de México (suroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 grados en Aguascalientes, Veracruz y Quintana Roo.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

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