Pruebas de alcoholemia en Fan Fest del Zócalo superan las 7 mil

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, en los 18 días transcurridos desde el inicio de los eventos por el Mundial de Futbol, se han realizado siete mil 800 pruebas de alcoholemia "amistosas" entre los asistentes a festivales futboleros y zonas aledañas a los estadios.

Así lo dio a conocer el inspector Juan Manuel Ríos Navarrete, director del programa Conduce sin Alcohol de la SSC capitalina, quien explicó que se trata de un equipo especial desplegado en el Fan Fest y otros puntos de concentración futbolera, con el objetivo de generar conciencia vial entre la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana está implementando un programa de conciencia vial, que es una especie de equipo especial del programa Conduce sin Alcohol, para crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de no conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas", señaló el funcionario.

Ríos Navarrete detalló que las pruebas que se ofrecen a los asistentes no conllevan ninguna sanción, sin importar el resultado que arrojen. El objetivo, dijo, es invitar a quienes hayan consumido alcohol a optar por medios de transporte seguros.

Foto: SSC

Si este ciudadano hubiera ingerido bebidas alcohólicas, la prueba, aunque arrojara números positivos, no implica ninguna sanción, se le invita a optar por una forma de transporte seguro: taxis de aplicación, transporte público, entre otras opciones, que es preferible a poner en riesgo su vida o la de terceras personas", explicó.

El despliegue se concentra en el Fan Fest, los festivales futboleros y la denominada "última milla", es decir, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sitios donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas y donde, dijo, se registra una concentración importante de personas.

El director del programa afirmó que la respuesta ciudadana ha sido positiva, pues los asistentes comprenden que la finalidad no es sancionar sino prevenir accidentes.

El objetivo del programa es salvar vidas. No nos interesa meter al mayor número de personas a procesos administrativos, sino prevenir accidentes. Lo han tomado de muy buena manera", indicó.

Foto: SSC

Agregó que el ejercicio se ha aplicado también con visitantes nacionales de otros estados y con turistas extranjeros, quienes han expresado sentirse seguros con la vigilancia de la policía capitalina.

Nos dicen que están muy conformes, se sienten seguros con la policía de la Ciudad de México, que estamos velando por su seguridad".

Ríos Navarrete subrayó que Conduce sin Alcohol no es exclusivo del Mundial, sino que opera de manera intensiva en todos los espacios donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas, como parques, estadios y eventos deportivos o artísticos.