Bandera del orgullo LGBT+ llega a cruces peatonales de Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc pintó de colores el cruce peatonal de Avenida México y Avenida Michoacán, en la colonia Hipódromo.

También iluminó su edificio sede y desplegó personal de Protección Civil por las conmemoraciones de la diversidad sexual.

La actividad forma parte de los preparativos que cada año realiza la alcaldía para acompañar una de las movilizaciones más importantes que se desarrollan en la Ciudad de México y que tiene a Cuauhtémoc como escenario principal”, señaló en un comunicado.

Foto: Especial

Como parte de las actividades por el Mes del Orgullo, el edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra iluminado con los colores de la bandera de la diversidad durante este fin de semana.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que la diversidad forma parte de la identidad de Cuauhtémoc y reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones para que todas las personas puedan vivir y ejercer sus derechos en libertad.