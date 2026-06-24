Aficionados nacionales y extranjeros invaden Paseo de la Reforma por fiesta mundialista en CDMX

Cientos de aficionados de la Ciudad de México, los diferentes estados del país y de varios países del mundo han llegado a la avenida Paseo de la Reforma en la capital del país donde ya se vive una auténtica fiesta horas antes de que arranque el partido de México vs Chequia en el marco del Mundial 2026.

Aficionados en Paseo de la Reforma José Antonio García

Los fanáticos del Futbol brincan, cantan, hacen la ola y vitorean una y otra vez.

Aficionados en Paseo de la Reforma José Antonio García

¡México, México, México!

Aficionados en CDMX Mateo Reyes

La mayoría van vestidos con playeras color verde, ataviados con sombreros, cornetas, banderas de la selección, también van preparados por si empiezan a caer las primeras gotas de la lluvia que ha sido anunciada por las autoridades de Protección Civil local quienes piden precaución a aficionados ya que hay Alerta Amarilla para las 16 alcaldías. La SGIRPC detalla que en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911, a Locatel al 55 5658 1111 o a la SGIRPC al 55 5683 2222.

Aficionados en Paseo de la Reforma José Antonio García

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizan sobrevuelos en la zona de Paseo de la Reforma y el Zócalo, donde hasta ahora todo se vive en un ambiente relajado y de fiesta.

Aficionados en Paseo de la Reforma José Antonio García

La instalación de 30 pantallas gigantes a lo largo de Reforma, desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora ya está lista para que nadie se quede sin ver el encuentro. La vialidad ha sido cerrada desde La Diana Cazadora hasta la Calle Bucareli y a lo largo de este tramo todo es fiesta incluso por parte de grupos de Chequia que conviven alegremente con los mexicanos.

Aficionados en Paseo de la Reforma José Antonio García

En el Centro Histórico se instalaron nueve pantallas adicionales en puntos como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Palma y 5 de Mayo, mientras que sobre Avenida Juárez habrá tres más frente a Bellas Artes y la Alameda Central.

Las reacciones sincronizadas demuestran cómo el cerebro adopta un comportamiento de "masa fraterna" durante los 90 minutos. Cuartoscuro

La fiesta en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución será en grande pues han colocado escenarios para que haya conciertos gratuitos de mariachis y sonideros hasta la madrugada.