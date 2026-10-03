Incumplen comerciantes nuevo reglamento en pasillos del Metro que prohíbe gritos

A más de un mes de su entrada en vigor, el nuevo reglamento que ordena la operación de los establecimientos comerciales en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no se cumple a cabalidad, según se constató en recorridos por diversas estaciones del Metro.

Disposiciones como la portación obligatoria de uniformes, la prohibición de gritos para promocionar mercancías y el confinamiento estricto del mobiliario dentro de los límites del local son omitidas.

En los pasillos de transbordo de Tacubaya, los comerciantes continúan gritando para promocionar sus mercancías, superan los límites de sus puestos y carecen de vestimenta oficial; situación que se repite en las estaciones Hidalgo, Centro Médico, Pino Suárez y Balderas, donde incluso se utiliza espacio extra para colocar exhibidores.

El pasado 19 de agosto, el STC publicó en la Gaceta Oficial la abrogación del Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del STC que se aplicaba desde el 8 de julio de 2020, y expidió el nuevo Reglamento para la Instalación, Operación, Verificación y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del STC, el cual entró en vigor el 20 de agosto.

La normativa establece que los permisionarios deben portar identificación y uniforme autorizados; evitar gritos, radios, bocinas o altavoces que generen contaminación auditiva; no emplear los locales como bodegas ni vender productos ajenos al giro; instalar recipientes para basura; sustituir vidrios por materiales inastillables y comercializar únicamente productos de procedencia legal, prohibiendo la venta de alcohol, material pornográfico, sustancias peligrosas o inflamables.

Los comerciantes deben utilizar uniformes. Jonás López

LAS MEDIDAS

El nuevo reglamento establece una serie de lineamientos para los comerciantes del Metro.

Uso obligatorio de identificación oficial y uniforme autorizado.

Prohibición de gritos para anunciar productos.

Mantener mercancías y exhibidores dentro del límite del local.

Veto al uso de radios o bocinas que generen contaminación auditiva.

Prohibición a utilizar los puestos como bodegas o vender giros no autorizados.

Instalación de botes de basura y responsabilidad del manejo de desechos.

Obligación de comercializar sólo mercancía de procedencia legal.

Prohibida la venta de bebidas alcohólicas, pornografía, materiales inflamables.

El STC anunció que durante 60 días naturales aplicaría amonestaciones y llamados verbales a acatar las nuevas disposiciones. Jonás López

PLAZO DE TOLERANCIA

El 21 de agosto, el STC anunció que durante 60 días naturales aplicaría amonestaciones y llamados verbales a acatar las nuevas disposiciones; concluido dicho periodo, comenzarán las multas de hasta 200 Unidades de Medida, es decir, más de 23 mil pesos.

Se solicitó al Metro información sobre cuántas amonestaciones y llamados verbales se habían aplicado, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

A pesar de las omisiones observadas en pasillos, algunos permisionarios ya cumplen la norma utilizando el chaleco del color de la línea correspondiente con logotipos del gobierno de la Ciudad de México y del STC, los cuales fueron mandados a hacer por los propios comerciantes siguiendo el diseño oficial.

“El reglamento está excelente, pues se ha tenido mucho más orden, nos identificamos en la línea correspondiente a la que pertenecemos y me parece que es una excelente idea”, indicó Elizabeth Vázquez, comerciante de la estación Chabacano.

En tanto, los usuarios consideraron adecuada la aplicación de reglas para la operación del comercio.

“Está bien, es para su beneficio y también para nosotros, porque, si esas reglas las hacen van a ser para todos, también para nosotros, pero si no va a haber problemas porque es un gritadero, luego no dejan pasar y esto y aquello y lo del uniforme también, porque uno va a saber en dónde están”, dijo Miguel Gamboa, usuario de la red.