Accidente vial deja un muerto en CDMX; auto se incrustó en vivienda

Una persona murió la madrugada de este domingo aparentemente durante un siniestro vial en donde un automóvil se impactó contra una vivienda ubicada en Avenida Patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos en la alcaldía Benito Juárez.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento del hecho de tránsito entre dos vehículos que chocaron y uno se impactó contra la vivienda.

Tras el cual uno de los conductores perdió la vida y el otro se impactó en la barda de una vivienda”, indicó la dependencia en una ficha informativa.

Los uniformados realizaban patrullajes preventivos, cuando a través de la frecuencia de radio, los operadores del Centro de Comando y Control Sur, emitieron una emergencia por el choque de dos automóviles.

Donde uno de ellos impactó contra un domicilio sobre la avenida Patriotismo y la calle 15, de la colonia San Pedro de Los Pinos”, agregó la dependencia.

Un vehículo quedó impactado contra la barda del predio. Era operado por un hombre de 37 años. En el otro automóvil el tripulante quedó inconsciente y paramédicos lo diagnosticaron sin signos vitales.

De acuerdo con los procedimientos policiales, los uniformados acordonaron el área e informaron de los hechos a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes”, señaló la SSC.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito con apoyo de los Bomberos de la Ciudad de México, retiraron el automóvil y realizaron el retiro de escombros y la limpieza del asfalto.

Los policías detuvieron al conductor, le leyeron sus derechos constitucionales y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

fdm