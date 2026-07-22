"Amor no hay nada puesto": el chat que ayudó a la captura de presunto robamotos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Abraham Castro, señalado por las autoridades como presunto integrante de un grupo dedicado al robo de motocicletas en la alcaldía Iztapalapa.

Tras su captura comenzó a difundirse en sitios como la cuenta de Carlos Jiménez, reportero de policía, una conversación de WhatsApp que presuntamente sostuvo con su pareja. En el intercambio, la mujer le pregunta: "¿Cómo estás?", a lo que él responde: "DLV, amor, no hay nada puesto".

En los mensajes también asegura que no encontró motocicletas para robar y comenta que las unidades que localizó "traían candado", lo que, según la conversación, le impidió cometer el ilícito.

De acuerdo con la información difundida, el detenido incluso menciona que buscó motocicletas en distintos puntos, incluida la zona de La Marina, sin éxito, y posteriormente afirma que las que encontró contaban con sistemas de seguridad.

En otra parte de la conversación mendiona: "Me traje una NK, otra más; ja, ja, ja".

Abraham Castro fue asegurado la noche del martes por agentes de la SSC en la alcaldía Iztapalapa y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.