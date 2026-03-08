8M | Brugada reitera que CDMX es capital de derechos y libertades

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la capital es una ciudad en la que se garantizan los derechos y libertades, como quedó demostrado este día en que miles de mujeres salieron a las calles a exigir que se erradique la violencia de género.

“Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación. Más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco”, informó en su cuenta de X.

Asimismo, la mandataria capitalina reconoció y agradeció a las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del agrupamiento Ateneas, que se encargaron de salvaguardar la integridad de las asistentes a la movilización, en la que decenas de colectivas comenzaron a congregarse en varios puntos de Paseo de la Reforma para avanzar hacia el Zócalo.

“Reconozco y agradezco la labor de las mujeres policías que acompañaron esta movilización y salvaguardaron la integridad de todas las asistentes. Porque cuando las mujeres alzan la voz, la sociedad avanza y cuando sus derechos se garantizan, la justicia se fortalece”, añadió.

Finalmente, Clara Brugada dijo que hubo un pequeño grupo, en el que la mayoría eran hombres, causaron algunos daños a un edificio del gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, las manifestantes se encargaron de retirarlos.

