8M | 8 mil participantes congregó Encarreradas MH 2026 en el marco del Día de la Mujer

Unas 8 mil mujeres participaron en la carrera Encarreradas MH 2026, informó la alcaldía Miguel Hidalgo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde, Mauricio Tabe, encabezó el contingente.

La competencia se corrió bajo el lema “Corro por todas” y su objetivo fue visibilizar la lucha por la igualdad y por hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres. La carrera tuvo salida en Campo Marte y recorrió Paseo de la Reforma, el circuito Gandhi. Se reportó saldo blanco.

Cuando se inició fue para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reconocer la lucha de muchas mujeres que todos los días dan su vida por otras. También para reconocer todo lo que hace falta para lograr un piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género", dijo Tabe.

El alcalde ha impulsado programas sociales para aligerar la carga que tienen las mujeres y combatir la violencia de género. En un ambiente festivo, el alcalde reconoció así a las mujeres que participaron en las categorías de 3, 5 y 8 kilómetros.

Esta carrera la hacen posible ustedes y lo decimos de corazón, gracias por participar nuevamente en esta quinta edición y vean nada más que maravillosa carrera, más de ocho mil mujeres presentes. Vamos a correr con mucho entusiasmo y vamos a demostrar que siempre, en Miguel Hidalgo está lo mejor de la Ciudad de México", expresó.

fdm