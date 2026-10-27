Atacan a elementos de la SSPC en Guanajuato; un presunto agresor fue abatido

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados con armas de fuego cuando intervenían ante un presunto robo a transporte de carga en Celaya, Guanajuato. Tras repeler la agresión, uno de los presuntos atacantes murió y otro resultó lesionado, aunque logró escapar del lugar.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México mantiene una estrategia para combatir a las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las carreteras del país.

El funcionario explicó que las autoridades federales trabajan en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales para fortalecer las labores de inteligencia e investigación, con el objetivo de identificar, detener y desmantelar a los grupos delictivos dedicados al robo de transporte de carga.Buscan desarticular organizaciones dedicadas al robo de carga

García Harfuch subrayó que la estrategia federal no se limita a evitar los asaltos en las carreteras, sino que también busca desarticular las estructuras criminales responsables de estos delitos y garantizar condiciones de mayor seguridad para transportistas y automovilistas.

Asimismo, reconoció la actuación de los elementos de la SSPC que participaron en la intervención y destacó su valentía, compromiso y determinación para proteger a la ciudadanía.

El secretario también agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por el respaldo a las fuerzas federales y por la coordinación de las autoridades estatales en las acciones de seguridad.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para reforzar la protección de quienes diariamente transitan por las carreteras nacionales, así como de quienes transportan mercancías.