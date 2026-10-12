Activan Plan DN-III-E por huracán Simón; despliegan más de 4,600 efectivos en el Pacífico

Las costas del Pacífico sur mexicano enfrentan momentos críticos tras el avance en paralelo del huracán "Simón", el cual ha alcanzado la categoría 4 y amenaza a diversas comunidades. Frente a este escenario, las Fuerzas Armadas respondieron con celeridad para salvaguardar a las familias en las zonas de mayor riesgo: "Con motivo de que el huracán "Simón" mantiene la categoría 4, y que se continúa desplazándose en forma paralela a las costas del Pacífico sur mexicano, y como parte de su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en los estados de Nayarit, Colima y Jalisco".

La magnitud del operativo requiere una coordinación técnica y humana de gran alcance para hacer frente a los embates meteorológicos. Las autoridades castrenses han desplegado un contingente especializado para afrontar deslizamientos, crecidas de ríos y fuertes vientos: "Actualmente, se encuentran empeñados más de 4,600 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con el apoyo de Unidades de Maquinaria Pesada, Células de Sanidad, de Intendencia y transmisiones; así como, binomios canófilos para la búsqueda y rescate en caso de ser necesario".

Las labores preventivas de evacuación se han concentrado fuertemente en los sectores costeros y vulnerables del occidente del país para salvaguardar la vida de la población. La respuesta coordinada ha permitido proteger a cientos de familias que quedaron expuestas a las severas inundaciones: "Particularmente, en Colima personal militar ha realizado la evacuación de 263 personas a 6 albergues, y en Jalisco, 739 personas a 24 albergues".

Ante la posibilidad de que la emergencia rebase las capacidades locales, las Fuerzas Armadas mantienen un cerco de contención desde el centro de la República. Un grupo de respuesta rápida permanece listo para movilizarse en cualquier momento hacia los focos rojos: "En el Valle de México permanece en situación de alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre mejor conocida como la FACD, lista para desplazarse a donde se requiera para auxiliar a la población, misma que constituye una reserva estratégica para ampliar y fortalecer las capacidades operativas".

El soporte logístico aéreo representa una pieza fundamental para garantizar el abasto de insumos médicos, alimentos y traslados de emergencia. El mando militar dispuso de una amplia flota aérea para atender contingencias graves: "Cabe hacer mención que se cuenta de manera permanente con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana listos para desplegar en cada uno de los estados, para ser empleados como ambulancias aéreas (...); asimismo, en el centro del país, se tiene en situación de alerta: 5 aviones de transporte pesado y estratégico (...) y 6 helicópteros (...) a fin de materializar puentes aéreos cuando la situación así lo requiera".