Coordinación institucional fortalece cumplimiento de recomendaciones de la CNDH

La suma de esfuerzos entre dependencias federales y organismos autónomos se consolidó con la celebración de la Sexta Sesión de la Mesa de Coordinación de la Federación para el Seguimiento y Cumplimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El encuentro de alto nivel, realizado en la capital del país, estuvo encabezado por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, con el objetivo de afianzar los esquemas de reparación integral y robustecer el acompañamiento a las víctimas en sectores estratégicos.

Durante la jornada, las autoridades evaluaron los resultados de esta estrategia a poco más de un año de su instalación formal. Los trabajos coordinados han permitidor rutas técnicas en materias críticas como salud, migración, medio ambiente, educación, infancias y reinserción social. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la transformación del país requiere de organismos públicos sensibles y con una sólida capacidad de articulación.

"En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir al bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista", puntualizó la funcionaria federal.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, destacó la madurez que ha alcanzado esta mesa de trabajo como un canal de interlocución permanente para el Estado mexicano.

El funcionario refirió que este espacio no solo sirve para dar un seguimiento puntual a las resoluciones de la CNDH, sino que funciona para edificar políticas preventivas efectivas.

En ese sentido, Medina Padilla expuso que "la presencia de cada institución refleja el compromiso compartido de impulsar una agenda de trabajo basada en la coordinación, la corresponsabilidad y la articulación entre autoridades, siempre con una visión centrada en la dignidad de las personas".

En su intervención, la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, coincidió en que la labor conjunta ha agilizado la atención de quejas y la respuesta a los expedientes institucionales, convirtiéndose en un freno para la repetición de conductas violatorias a las garantías individuales.

Al encuentro acudieron representantes clave del gabinete ampliado y la administración pública, entre ellos la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, lo que reafirma el peso político y legal de los acuerdos alcanzados para el diseño de entornos de paz en el país.