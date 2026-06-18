Zabbix se reinventa como empresa multiproducto

Zabbix, empresa letona fundadora de uno de los software de monitoreo de infraestructura de TI más utilizados, celebró su evento más importante de la región. Con dos días de conferencias técnicas, paneles y talleres, reunió a socios, clientes, desarrolladores y equipos de tecnología para conocer el estado actual y el futuro de la empresa.

Durante la conferencia, Alexei Vladishev —fundador y CEO global de Zabbix— y Luciano Alves —CEO de Zabbix para LATAM— presentaron el nuevo posicionamiento estratégico de la empresa: Zabbix ya no es únicamente un software de monitoreo, sino una multinacional con un portafolio de 15 productos y servicios diseñados para acompañar a las organizaciones en cada etapa de su madurez digital.

"Zabbix no es una empresa open source que sobrevive de donaciones. Es una multinacional de software posicionada en mercados estratégicos, con un plan de producto claro y en crecimiento. Nuestro modelo de distribución open source nos posiciona muy bien en términos de costo total de propiedad, costo de adquisición y retorno de inversión", explicó Luciano Alves.

Un portafolio de 15 productos: de la infraestructura a la observabilidad

La empresa cubre el ciclo completo de monitoreo, observabilidad, formación y soporte. Aquí, sus productos y servicios más relevantes:

Zabbix: producto principal, con más de 20 años en el mercado. Software de monitoreo de infraestructura de TI y OT completamente gratuito y de código abierto.

Zabbix Cloud: solución SaaS (Software como Servicio) gestionada directamente por el fabricante.

Suscripciones de soporte: SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) contratado directamente con el fabricante para garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de Zabbix en el entorno del cliente.

Servicios profesionales: consultoría especializada para maximizar el uso de la plataforma. Incluye la Matriz de Madurez de Adopción de Zabbix, que identifica cuánto se aprovechan las capacidades de Zabbix.

Zabbix Academy: plataforma de aprendizaje en línea a ritmo propio, con cursos grabados organizados por nivel y temática.

Certificaciones profesionales: programa de certificación oficial de Zabbix, incluyendo las certificaciones Zabbix Certified User, Zabbix Certified Professional y Zabbix Certified Expert.

Zabbix Mobile App (próximo lanzamiento): aplicación móvil oficial para iOS y Android, que se lanzará poco después de Zabbix 8.0.

Zabbix Marketplace (próximo lanzamiento): plataforma centralizada y curada por Zabbix para conectar a desarrolladores independientes, socios y proveedores con la base global de usuarios de Zabbix.

Zabbix 8.0: el salto hacia la observabilidad

Alexei Vladishev presentó los detalles técnicos de Zabbix 8.0, cuyo lanzamiento está previsto para agosto-septiembre de 2026. Explicó que esta versión representa un cambio de categoría para la empresa: Zabbix deja de ser una herramienta de monitoreo para convertirse en una plataforma universal de recopilación, monitoreo y análisis de datos, con soporte nativo para Inteligencia Artificial (integración MCP), Procesamiento de Eventos Complejos (CEP), Monitoreo del Rendimiento de Aplicaciones (APM) y OpenTelemetry.

"Zabbix 8.0 es un nuevo posicionamiento en el mercado global; entra al espacio de la observabilidad con ambos pies. Manteniendo el principio definido desde el primer día: continuará siendo libre y de código abierto", subrayó su fundador y CEO global.