Xbox Game Pass abril 2026: juegos que llegan y se van
Conoce todos los juegos que llegan a Xbox Game Pass en abril 2026, incluyendo Hades II, y los títulos que abandonan el servicio
El catálogo de Xbox Game Pass se actualiza durante la primera mitad de abril de 2026 con la incorporación de nuevos títulos y la salida de otros dentro de su rotación habitual.
Entre los lanzamientos más destacados se encuentra Hades II, además de otros títulos que llegarán progresivamente a partir del 8 de abril en distintas plataformas.
Los juegos que llegan a Game Pass
La lista de incorporaciones incluye títulos disponibles en consola, PC y nube, dependiendo del plan de suscripción. Estas son las fechas más relevantes:
- Final Fantasy IV – Ya disponible
- DayZ – 8 de abril
- Endless Legend 2 – 8 de abril
- FBC: Firebreak – 8 de abril
- Planet Coaster 2 – 9 de abril
- Tiny Bookshop – 10 de abril
- Football Manager 26 – 13 de abril
- Hades II – 14 de abril
- Replaced – 14 de abril
- The Thaumaturge – 14 de abril
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 16 de abril
- EA Sports NHL 26 – 16 de abril
- Call of Duty: Modern Warfare – 17 de abril
- Little Rocket Lab – 21 de abril
- Sopa: Tale of the Stolen Potato – 21 de abril
- Vampire Crawlers – 21 de abril
- Kiln – 23 de abril
La mayoría de estos títulos estarán disponibles en los planes Ultimate, PC Game Pass y Premium, con algunas variaciones según plataforma.
Los juegos que dejan el servicio
Como parte de la rotación del catálogo, algunos títulos ya comenzaron a salir del servicio o están por hacerlo en los primeros días del mes.
Entre ellos se encuentran:
- Easy Delivery Co. – salió el 26 de marzo
- Super Meat Boy 3D – salió el 31 de marzo
- NBA 2K26 – salió el 3 de abril
Estos juegos suelen ofrecer descuentos temporales antes de abandonar la plataforma, permitiendo a los usuarios conservarlos en su biblioteca.
Un catálogo en constante rotación
El modelo de Xbox Game Pass se basa en la incorporación periódica de títulos, lo que permite renovar la oferta mes con mes.
Durante abril, la combinación de lanzamientos recientes, secuelas esperadas y remasterizaciones refuerza la variedad del servicio en géneros como RPG, simulación, acción y deportes