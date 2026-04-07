Xbox Game Pass abril 2026: juegos que llegan y se van

El catálogo de Xbox Game Pass se actualiza durante la primera mitad de abril de 2026 con la incorporación de nuevos títulos y la salida de otros dentro de su rotación habitual.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra Hades II, además de otros títulos que llegarán progresivamente a partir del 8 de abril en distintas plataformas.

Los juegos que llegan a Game Pass

La lista de incorporaciones incluye títulos disponibles en consola, PC y nube, dependiendo del plan de suscripción. Estas son las fechas más relevantes:

Final Fantasy IV – Ya disponible

– Ya disponible DayZ – 8 de abril

– 8 de abril Endless Legend 2 – 8 de abril

– 8 de abril FBC: Firebreak – 8 de abril

– 8 de abril Planet Coaster 2 – 9 de abril

– 9 de abril Tiny Bookshop – 10 de abril

– 10 de abril Football Manager 26 – 13 de abril

– 13 de abril Hades II – 14 de abril

– 14 de abril Replaced – 14 de abril

– 14 de abril The Thaumaturge – 14 de abril

– 14 de abril The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 16 de abril

– 16 de abril EA Sports NHL 26 – 16 de abril

– 16 de abril Call of Duty: Modern Warfare – 17 de abril

– 17 de abril Little Rocket Lab – 21 de abril

– 21 de abril Sopa: Tale of the Stolen Potato – 21 de abril

– 21 de abril Vampire Crawlers – 21 de abril

– 21 de abril Kiln – 23 de abril

La mayoría de estos títulos estarán disponibles en los planes Ultimate, PC Game Pass y Premium, con algunas variaciones según plataforma.

Los juegos que dejan el servicio

Como parte de la rotación del catálogo, algunos títulos ya comenzaron a salir del servicio o están por hacerlo en los primeros días del mes.

Entre ellos se encuentran:

Easy Delivery Co. – salió el 26 de marzo

– salió el 26 de marzo Super Meat Boy 3D – salió el 31 de marzo

– salió el 31 de marzo NBA 2K26 – salió el 3 de abril

Estos juegos suelen ofrecer descuentos temporales antes de abandonar la plataforma, permitiendo a los usuarios conservarlos en su biblioteca.

Xbox FanFest 2026 confirma sedes donde se celebrará el evento Foto: Canva

Un catálogo en constante rotación

El modelo de Xbox Game Pass se basa en la incorporación periódica de títulos, lo que permite renovar la oferta mes con mes.

Durante abril, la combinación de lanzamientos recientes, secuelas esperadas y remasterizaciones refuerza la variedad del servicio en géneros como RPG, simulación, acción y deportes