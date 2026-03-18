X, antes Twitter, se cae este 18 de marzo; estas son las fallas que presenta la red social

X, antes Twitter registró una caída global este 18 de marzo que afectó a miles de usuarios en distintas partes del mundo. Desde temprano, comenzaron a surgir reportes sobre errores al intentar ingresar, actualizar el contenido o interactuar dentro de la plataforma, lo que generó incertidumbre entre quienes utilizan esta red social de manera cotidiana.

Durante el transcurso del día, los problemas se hicieron más evidentes, ya que la interrupción no se limitó a una región específica. Personas de diferentes países señalaron que no podían acceder correctamente a sus cuentas ni realizar acciones básicas.

¿Qué pasó con X, antes Twitter, este 18 de marzo?

Las fallas en X, antes Twitter, afectaron la experiencia de navegación de los usuarios. Entre los principales inconvenientes se encontró la imposibilidad de cargar el feed principal, así como errores al intentar publicar mensajes o revisar perfiles. Estas limitaciones hicieron que la actividad habitual dentro de la red social se viera interrumpida por completo en varios momentos del día.

Ante este escenario, las quejas no tardaron en aparecer en otras redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla y comentarios sobre los errores que estaban enfrentando.

¿Qué pasó con X, antes Twitter, este 18 de marzo?

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los reportes comenzaron a incrementarse de forma notable durante la mañana de este miércoles 18 de marzo. Los datos reflejan que la interrupción fue generalizada y no se limitó a un solo tipo de acceso.

Según las cifras disponibles, los principales problemas se concentraron en el sitio web con un 33%, seguido por la aplicación móvil con un 26% y dificultades relacionadas con la conexión al servidor con un 22%.

El aumento en los reportes coincidió con una mayor cantidad de comentarios en redes sociales, donde los usuarios buscaban confirmar si se trataba de una falla general o un problema individual.

Captura de pantalla

Sin respuesta sobre las fallas

Hasta el momento, Elon Musk, dueño de la red social, no ha dado a conocer información detallada sobre las causas de esta caída en X, antes Twitter. La falta de comunicación oficial ha generado más dudas entre los usuarios, quienes esperan una explicación clara sobre lo ocurrido.

PJG