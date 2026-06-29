WhatsApp estrena nombres de usuario; adiós a dar tu número de teléfono

El número de teléfono como la llave de identidad en WhatsApp tiene los días contados y la compañía de mensajería, que es parte de Meta, informó del inicio del despliegue para que las personas que utilizan su aplicación puedan reservar un nombre de usuario exclusivo, el cual se convertirá en la forma de identificación para ser buscado o agregado.

Con más de 3,000 millones de usuarios activos en el mundo, la competencia por asegurar los mejores alias ya comenzó. Aunque la función de mensajería sin número se activará oficialmente a finales de este año, la fase de reserva anticipada busca evitar el caos de identidades duplicadas.

Para blindar el ecosistema, la compañía bloqueó previamente los nombres de figuras públicas y permitirá que empresas o creadores vinculen directamente sus identificadores existentes de Instagram y Facebook.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp paso a paso

El proceso de registro es sumamente rápido y se gestiona directamente desde la aplicación móvil. Para asegurar tu alias antes de que alguien más lo gane, sigue estas indicaciones:

Actualiza la aplicación: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp que puedes descargar en tu tienda de aplicaciones, PlayStore si eres usuario de Androir o App Store en Apple.

Asegúrate de tener instalada la Accede a la configuración: Abre la app y dirígete al menú de Ajustes (o Configuración en iOS).

Abre la app y dirígete al menú de Entra a tu perfil: Presiona en la sección de Cuenta y busca la nueva opción denominada Nombre de usuario .

Presiona en la sección de Elige tu alias: Introduce el identificador que deseas (debe tener entre 3 y 40 caracteres, permitiendo letras, números, puntos y guiones bajos). Si te aparece bloqueado es porque alguien más lo ha ganado así que deberás generar tu propia combinación o usar la sugerida por el generador automático.

Introduce el identificador que deseas (debe tener entre 3 y 40 caracteres, permitiendo letras, números, puntos y guiones bajos). Si te aparece bloqueado es porque alguien más lo ha ganado así que deberás generar tu propia combinación o usar la sugerida por el generador automático. Confirma el registro: Si el nombre está disponible, quedará reservado y guardado en tu cuenta para el lanzamiento oficial.

Es importante mencionar que, no todos los países tienen activa esta fase. Meta informó que se irá liberando progresivamente en diversos mercados.

También no debes preocuparte por tu seguridad. Tu nombre no aparecerá en ningún tipo dentro de la App como si puede suceder en X o Instagram. Cualquier usuario que quiera agregarte deberá conocer tu nombre de usuario exacto para poder hacerlo.