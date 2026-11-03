¿Se empañó la cámara de tu celular por agua? Esto debes hacer

La cámara del celular puede empañarse después de entrar en contacto con el agua o permanecer en un ambiente húmedo.

Aunque las fotografías borrosas suelen ser la primera señal, el problema podría afectar otros componentes del dispositivo.

Cuando aparecen pequeñas gotas o una capa de vapor detrás del cristal de la cámara, existe la posibilidad de que la humedad haya llegado al interior del módulo fotográfico. En estos casos, limpiar el lente por fuera no siempre será suficiente.

Así puedes desempañar la cámara del celular cuando le entró agua

Si la cámara del celular se empañó por dentro, la primera recomendación es apagar el teléfono, especialmente si estuvo expuesto a una cantidad considerable de agua. Mantenerlo encendido podría aumentar el riesgo de daños eléctricos.

También es importante desconectarlo de cualquier cargador o accesorio. Aunque el equipo continúe funcionando, esto no garantiza que sus componentes internos estén completamente secos ni que sea seguro conectarlo a la corriente.

Para comenzar el proceso de secado, se pueden seguir estas recomendaciones.

Apaga el celular: Si sospechas que entró agua al interior, evita utilizarlo mientras exista humedad. Retira la funda: Quita los accesorios externos que puedan retener agua alrededor del dispositivo. Limpia la superficie: Utiliza un paño suave, seco y que no desprenda pelusas para retirar las gotas visibles. Busca un lugar ventilado: Coloca el teléfono en una superficie seca, lejos del sol directo y de fuentes de calor. Deja que repose: Permite que la humedad se evapore de forma natural antes de intentar utilizarlo nuevamente.

La circulación de aire a temperatura ambiente puede ayudar al secado exterior y de las aberturas. Sin embargo, no garantiza que desaparezca el agua atrapada dentro del módulo de la cámara.

Apple recomienda mantener sus dispositivos en un lugar seco y ventilado cuando detectan humedad en el conector de carga. También advierte que conectar accesorios mientras todavía existe líquido puede ocasionar corrosión y problemas de funcionamiento.

En algunos teléfonos es posible retirar la bandeja de la tarjeta SIM. No obstante, hacerlo no garantiza que la cámara se seque, por lo que no debe considerarse un método para eliminar la condensación interna.

La humedad en la cámara del celular puede provocar fotografías borrosas y requiere un secado cuidadoso para evitar daños internos. ChatGPT

Qué no debes hacer si la cámara del celular está empañada

Uno de los errores más comunes cuando un teléfono se moja es recurrir a remedios caseros que prometen retirar el agua rápidamente. Algunos pueden introducir residuos o exponer los componentes a temperaturas inadecuadas.

Meter el celular en arroz es una de las prácticas más conocidas, pero no representa una solución confiable para eliminar la humedad que permanece detrás de los lentes de la cámara.

De hecho, Apple desaconseja colocar sus teléfonos dentro de recipientes con arroz, debido a que las partículas pequeñas pueden introducirse en las aberturas y provocar daños adicionales.

También conviene evitar otras acciones que podrían complicar la reparación del dispositivo.

Usar una secadora de cabello: El calor excesivo puede afectar adhesivos, sellos y componentes internos.

El calor excesivo puede afectar adhesivos, sellos y componentes internos. Exponerlo directamente al sol: Las temperaturas elevadas pueden perjudicar la batería y otros elementos electrónicos.

Aplicar aire comprimido: La presión puede desplazar el líquido hacia zonas delicadas.

Sacudirlo con fuerza: Los movimientos bruscos no garantizan que el agua salga de la cámara.

Abrir el dispositivo en casa: Desarmarlo sin herramientas ni conocimientos adecuados puede ocasionar nuevas fallas.

Otra recomendación que circula en internet consiste en utilizar aplicaciones que reproducen sonidos para expulsar agua. Estas herramientas buscan generar vibraciones en las bocinas, pero no están diseñadas para retirar humedad del interior de los lentes.

Por ello, aunque una aplicación consiga desplazar gotas de una bocina, no significa que pueda desempañar la cámara ni resolver una filtración de agua dentro del teléfono.

La humedad en la cámara del celular puede provocar fotografías borrosas y requiere un secado cuidadoso para evitar daños internos. Canva

¿Cuánto tarda en desaparecer la humedad de la cámara del celular?

El tiempo necesario para que desaparezca el empañamiento depende de la cantidad de agua, las condiciones ambientales y el lugar donde se haya acumulado la humedad.

Cuando se trata de condensación ligera, el aspecto del lente puede mejorar después de permanecer en un ambiente seco. Sin embargo, no existe un plazo universal que garantice la recuperación de todos los dispositivos.

Como referencia, Apple señala que la humedad en el conector de carga de un iPhone puede tardar hasta 24 horas en secarse. Este periodo corresponde al conector y no debe interpretarse como una garantía para el módulo fotográfico.

Si después de 24 a 48 horas continúa el empañamiento, conviene solicitar una revisión especializada en lugar de seguir esperando indefinidamente o intentar retirar el agua mediante métodos caseros.

También es recomendable acudir al servicio técnico cuando las fotografías permanecen borrosas, aparecen manchas detrás del cristal o el dispositivo comienza a presentar fallas después de haberse mojado.

La presencia persistente de condensación puede indicar que la humedad quedó atrapada en una zona que no se seca fácilmente mediante la ventilación exterior.

El agua en la cámara del celular puede afectar su funcionamiento, incluso en dispositivos que cuentan con resistencia a líquidos. Canva

¿Cuándo llevar la cámara del celular a reparación?

Si el agua alcanzó el interior de la cámara, un técnico puede determinar si basta con realizar una limpieza especializada o si es necesario sustituir alguno de sus componentes.

La revisión también permite identificar posibles daños por corrosión, especialmente cuando el teléfono estuvo sumergido o entró en contacto con líquidos que contienen sales, azúcar u otras sustancias.

Es importante considerar que la resistencia al agua no significa que un celular sea completamente impermeable. Los sellos pueden deteriorarse con el uso, los golpes y las reparaciones anteriores.

Si entra agua al celular, es importante apagarlo y evitar cargarlo hasta descartar la presencia de humedad interna. Canva

Por esa razón, incluso un teléfono que cuenta con certificación de resistencia al agua puede presentar filtraciones bajo determinadas condiciones.

En México, fabricantes como Samsung cuentan con centros de servicio autorizados donde es posible solicitar una evaluación del dispositivo. También se puede recurrir al soporte oficial de la marca correspondiente para conocer las opciones disponibles.

La reparación dependerá del estado del equipo. En algunos casos puede requerirse una limpieza interna, mientras que en otros será necesario reemplazar el módulo de la cámara si el agua dañó sus componentes.