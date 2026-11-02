Apple supera las previsiones de Wall Street con el iPhone 18 impulsando sus ventas

Apple cerró su año fiscal 2026 con un beneficio neto de 132 mil 175 millones de dólares (118 mil 422 millones de euros), un incremento de 18% respecto del ejercicio anterior, y una cifra de negocio récord de 478 mil 834 millones de dólares (429 mil 12 millones de euros), 15% más que en 2025.

La compañía tecnológica estadunidense superó las expectativas de Wall Street en el cuarto trimestre fiscal, de julio a septiembre, gracias a la sólida demanda de los modelos iPhone 18 Pro y al crecimiento de los ingresos por servicios, que compensaron parcialmente el aumento de los costos de los chips de memoria.

Apple registró una facturación trimestral de 114 mil 480 millones de dólares, por encima de los 113 mil 390 millones previstos por los analistas consultados por LSEG. El beneficio por acción fue de 2.10 dólares, frente a los 1.99 dólares estimados, incluso al excluir cinco centavos por acción correspondientes a devoluciones de aranceles.

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El beneficio neto del trimestre alcanzó los 30 mil 711 millones de dólares (27 mil 516 millones de euros), 11.8% más que un año antes. El margen bruto se situó en 47.9%, por encima del 47.5% esperado por los analistas.

En un comunicado sobre los resultados, John Ternus, quien asumió como director ejecutivo en septiembre en sustitución de Tim Cook, afirmó: “Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos de 114 mil 500 millones de dólares en el trimestre de septiembre”.

“Estamos cerrando el año con nuestra alineación más ambiciosa hasta ahora”, añadió Ternus, quien anticipó una perspectiva optimista para las ventas de los productos más recientes durante la temporada navideña.

Por su parte, Kevan Parekh, director financiero de Apple, destacó que el ejercicio fiscal concluyó con ingresos históricos de 479 mil millones de dólares y un crecimiento de dos dígitos en el beneficio por acción.

El iPhone lidera el crecimiento

Las ventas de iPhone ascendieron a 57 mil 580 millones de dólares en el trimestre, por encima de los 56 mil 540 millones previstos por los analistas y 17% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra corresponde a las ventas de iPhone reportadas por la compañía y excluye las del nuevo iPhone plegable Duo.

Apple presentó en septiembre tres teléfonos —iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y Duo—, además de dos nuevas computadoras. En octubre anunció una pantalla inteligente con la nueva Siri impulsada por inteligencia artificial (IA), denominada HomeView, y una MacBook Pro con pantalla táctil por primera vez.

La compañía también está modificando su estrategia de lanzamientos. Tras casi dos décadas de presentar la mayoría de sus nuevos iPhone durante el otoño boreal, ahora distribuirá las novedades a lo largo del año: los modelos Pro y Duo llegaron en 2026, mientras que se espera que los demás modelos se lancen en 2027.

Según los analistas, el objetivo es suavizar el ciclo anual de ingresos, que tradicionalmente registraba un fuerte repunte durante el trimestre navideño y se debilitaba hacia finales del verano, cuando los consumidores comenzaban a esperar los nuevos dispositivos.

El iPhone plegable enfrenta problemas de suministro

El iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple, se agotó en cuestión de horas en la tienda en línea y provocó filas en los establecimientos de la compañía en octubre. Sin embargo, también ha recibido quejas de clientes por pantallas agrietadas.

En una entrevista con Reuters, Ternus afirmó que “un porcentaje muy pequeño” de las unidades había sido devuelto por problemas en la pantalla y que Apple las está reemplazando.

El directivo reconoció que la empresa no puede satisfacer actualmente la demanda y que no tiene una fecha prevista para equilibrar la oferta y el suministro.

“A día de hoy, el Duo tiene limitaciones de suministro”, señaló Ternus a Reuters. “La producción está avanzando bien y estamos trabajando duro para hacer llegar el dispositivo al mayor número de clientes lo antes posible, pero, en este momento, no podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”.

Costos de memoria y estrategia de precios

Apple enfrenta un incremento en los precios de los chips de memoria impulsado por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, una presión que Tim Cook había comparado con una inundación que ocurre una vez cada 100 años.

Para compensar parte del impacto, la compañía elevó en 100 dólares el precio de los modelos de iPhone 17 al presentar la nueva gama iPhone 18 Pro y también aumentó los precios de algunas MacBook.

Ternus explicó que los costos de memoria fueron mayores que en el trimestre de junio, aunque el impacto se redujo parcialmente gracias a las existencias disponibles y a menores costos de algunos componentes distintos de la memoria.

“Estas alzas de precios proporcionaron cierta compensación”, indicó Ternus.

Servicios y Mac también crecen

Los ingresos por servicios alcanzaron los 31 mil 570 millones de dólares, prácticamente en línea con los 31 mil 580 millones estimados por los analistas.

Las ventas de computadoras Mac sumaron 10 mil 790 millones de dólares, por encima de los 9 mil 610 millones previstos. Estos equipos han ganado popularidad entre los usuarios interesados en tecnología como plataforma para ejecutar agentes de inteligencia artificial.

En contraste, las ventas de iPad fueron de 6 mil 230 millones de dólares, por debajo de los 6 mil 700 millones esperados, mientras que la categoría de dispositivos portátiles y accesorios —incluidos los wearables— generó 8 mil 300 millones, frente a los 9 mil 60 millones previstos.

Otra cuestión relevante para los márgenes es el costo de la nueva Siri con IA. Ternus aseguró que el asistente atiende actualmente 2 mil 500 millones de solicitudes al día.

“Ahora tenemos la Siri que siempre quisimos, que realmente hemos creado desde cero”, afirmó Ternus.

Los analistas buscarán nuevas señales sobre las perspectivas de Apple para el último trimestre del año durante la conferencia telefónica con inversionistas prevista para este lunes 2 de noviembre.