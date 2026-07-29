Tecnología, diseño y una estrategia multienergía: así evoluciona el portafolio de GAC en México

La industria automotriz atraviesa una de las transformaciones más importantes de su historia. La electrificación, el desarrollo de nuevas plataformas, la conectividad y los avances en seguridad están redefiniendo la forma en que las personas eligen un vehículo. Sin embargo, esta transición no ocurre al mismo ritmo para todos los conductores.

Mientras algunos buscan dar el salto hacia un automóvil completamente eléctrico, otros encuentran en las tecnologías híbridas una solución práctica para reducir el consumo de combustible sin modificar sus hábitos de conducción. También existen quienes continúan prefiriendo motores de combustión por las características de sus recorridos cotidianos.

Consciente de esta diversidad de necesidades, GAC ha desarrollado una estrategia multienergía que busca ofrecer una alternativa para cada tipo de conductor. Lejos de apostar por una única tecnología, la marca integra en México un portafolio de 10 modelos que combina vehículos a gasolina (ICE), híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y completamente eléctricos (EV), permitiendo que cada usuario encuentre una opción alineada con su estilo de vida.

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Esta visión responde a la estrategia global One GAC 2.0, que impulsa el desarrollo de tecnologías de nueva energía, movilidad inteligente y diseño de clase mundial, posicionando a la compañía como uno de los grupos automotrices con mayor capacidad de innovación dentro del mercado internacional.

Aunque la oferta disponible en México es amplia, existen cinco modelos que representan de manera clara la evolución tecnológica de la marca y muestran cómo GAC busca atender distintos perfiles de usuarios sin perder de vista cuatro pilares fundamentales: diseño, calidad, innovación y tecnología.

EMZOOM: el SUV que convirtió el diseño deportivo en uno de los mayores éxitos de GAC

Dentro del portafolio de la marca, EMZOOM se ha consolidado como el vehículo a gasolina más vendido de GAC México.

Su éxito no responde únicamente a su diseño futurista, sino a una combinación equilibrada entre desempeño, equipamiento y tecnología que normalmente se encuentra en segmentos superiores.

Desde el primer vistazo, el SUV destaca por una personalidad deportiva marcada por elementos como los faros LED Laser Eye, las calaveras Light Dart y una parrilla frontal que cambia según la versión, aportando diferentes niveles de sofisticación.

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Las variantes más equipadas incorporan rines de 19 pulgadas, neumáticos Michelin Pilot Sport 4 y pinzas de freno deportivas, reforzando una imagen dinámica que atrae a conductores jóvenes y familias que buscan un vehículo con mayor personalidad.

Bajo el cofre, un motor turbo de 1.5 litros desarrolla 174 caballos de fuerza, asociado a una transmisión de doble embrague de siete velocidades que privilegia una conducción ágil y eficiente.

La experiencia se complementa con una pantalla central de hasta 14.6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador para smartphones y asistentes de conducción como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y cámara de visión de 360 grados.

No es casualidad que EMZOOM haya recibido cinco estrellas en las pruebas de ASEAN NCAP y haya sido nominado a los World Car Awards, reconocimientos que respaldan una propuesta donde diseño, seguridad y tecnología convergen en un mismo producto.

AION UT: movilidad eléctrica pensada para la ciudad

La electrificación representa uno de los ejes más importantes del futuro automotriz, y AION UT es una muestra de cómo GAC busca acercar esa tecnología a un público cada vez más amplio.

Este hatchback 100 % eléctrico fue desarrollado sobre la plataforma exclusiva AEP 3.0, diseñada específicamente para vehículos eléctricos, lo que permite optimizar espacio interior, estabilidad y eficiencia energética.

Con una autonomía de hasta 420 kilómetros bajo el ciclo NEDC, el modelo responde a las necesidades de quienes realizan recorridos urbanos y suburbanos, ofreciendo suficiente capacidad para cubrir la rutina diaria sin sacrificar practicidad.

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AION UT también apuesta por una experiencia de conducción sencilla e intuitiva. Su cabina integra interfaces digitales, soluciones de conectividad y un diseño interior funcional que aprovecha al máximo el espacio disponible, demostrando que un vehículo compacto puede ofrecer comodidad para todos los ocupantes.

Además, este modelo forma parte de la alianza entre GAC México y One Car Now, iniciativa que busca ampliar el acceso a vehículos eléctricos e impulsar nuevas alternativas de movilidad sostenible en el país.

Más que representar un cambio tecnológico, AION UT acerca la movilidad eléctrica a un escenario cotidiano, eliminando muchas de las barreras que tradicionalmente existían para quienes consideraban adquirir un automóvil de este tipo.

GS7 PHEV: el inicio de una nueva etapa para GAC

Si existe un vehículo que simboliza la evolución tecnológica de la marca en México, ese es GS7 PHEV.

Se trata del primer SUV híbrido enchufable de GAC en el país y uno de los lanzamientos más relevantes dentro de su estrategia para 2026, ya que reúne todos los atributos que hoy definen el carácter premium de la compañía.

Su diseño combina líneas robustas y elegantes con proporciones que transmiten presencia desde cualquier ángulo. Sin embargo, la verdadera innovación se encuentra en su sistema híbrido enchufable.

El modelo integra un motor turbo de 1.5 litros junto con un sistema eléctrico de tracción integral AWD, desarrollando una potencia conjunta de hasta 492 caballos de fuerza.

Esta configuración permite recorrer hasta 150 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que la autonomía total supera los 1,000 kilómetros, ofreciendo la flexibilidad necesaria tanto para la movilidad diaria como para viajes de larga distancia.

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La experiencia tecnológica continúa en el habitáculo con una pantalla multimedia de 15.6 pulgadas, sistema operativo ADiGO 6.0, Head-Up Display, Apple CarPlay y Android Auto, cámara de 360 grados y un sistema de sonido premium de 22 bocinas.

En seguridad incorpora una suite ADAS nivel L2+, diez bolsas de aire, reconocimiento de señales de tránsito y asistentes inteligentes que convierten cada trayecto en una experiencia más segura.

GS7 PHEV refleja el momento que vive GAC: una marca que evoluciona hacia vehículos más sofisticados sin perder de vista la eficiencia energética.

GS4 MAX HEV: eficiencia para la vida cotidiana

No todos los usuarios desean modificar sus rutinas para acceder a una movilidad más eficiente.

Pensando en ese perfil de conductor, GAC desarrolló GS4 MAX HEV, una SUV híbrida que combina espacio, confort y bajo consumo de combustible sin depender de infraestructura de carga.

Su sistema híbrido integra un motor de combustión de 2.0 litros con un motor eléctrico gestionado mediante un sistema inteligente de administración de energía, ofreciendo una respuesta inmediata durante la conducción urbana y una operación silenciosa que incrementa el confort.

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Uno de sus mayores atributos es su autonomía combinada superior a los 1,000 kilómetros, permitiendo recorrer largas distancias con menos visitas a la estación de servicio.

El equipamiento incluye pantalla multimedia, cuadro digital, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico de alta potencia y múltiples asistentes de conducción como frenado autónomo, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y cámara de visión de 360 grados.

Todo ello convierte a GS4 MAX HEV en una alternativa ideal para familias que buscan un vehículo versátil, eficiente y preparado para acompañar tanto los desplazamientos diarios como las escapadas de fin de semana.

GS8 HEV: el máximo nivel de sofisticación de GAC

En la parte más alta del portafolio se encuentra GS8 HEV, la SUV insignia de la marca y el modelo que mejor expresa su visión de lujo accesible.

Con capacidad para seis pasajeros distribuidos en tres filas, este vehículo combina amplitud, confort y tecnología en una propuesta orientada a quienes buscan una experiencia premium.

Su sistema híbrido incorpora el reconocido Toyota Hybrid System (THS) junto con un motor turbo de 2.0 litros y tracción integral AWD, ofreciendo una conducción refinada, eficiente y con una autonomía cercana a los 1,000 kilómetros por tanque.

El interior eleva el nivel de confort mediante una pantalla multimedia de 14.6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, sistema de sonido premium, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico y asientos con funciones de masaje, ventilación y calefacción.

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En materia de seguridad incorpora asistentes avanzados de conducción, monitoreo de punto ciego, advertencia de tráfico cruzado, frenado autónomo de emergencia y una estructura reforzada diseñada para proteger a todos los ocupantes.

Su combinación de espacio, tecnología y eficiencia híbrida le ha valido reconocimientos internacionales como el Best Value SUV en los Qatar Car of the Year Awards, consolidando su posición como uno de los modelos más representativos de la evolución de GAC.

Una estrategia que entiende el presente y anticipa el futuro

La movilidad ya no puede entenderse desde una única perspectiva. Cada conductor tiene necesidades diferentes, recorridos distintos y expectativas particulares respecto a la tecnología.

Por ello, la estrategia multienergía de GAC no busca imponer un solo camino hacia la electrificación, sino ofrecer alternativas que acompañen a los usuarios en cada etapa de esa transición.

Desde un SUV a gasolina con enfoque deportivo como EMZOOM, pasando por un vehículo eléctrico urbano como AION UT, hasta soluciones híbridas e híbridas enchufables representadas por GS4 MAX HEV, GS7 PHEV y GS8 HEV, el portafolio de la marca demuestra que innovación y diversidad pueden coexistir en una misma propuesta.

Esta visión se complementa con el respaldo de un grupo automotriz global, una operación de largo plazo en México, infraestructura de postventa, una futura planta de ensamble y un compromiso permanente con el desarrollo de tecnologías de nueva energía.

Más que ofrecer vehículos, GAC apuesta por construir un ecosistema de movilidad que evolucione al ritmo de las personas, integrando diseño, calidad, innovación y tecnología para responder a los desafíos de un mercado cada vez más dinámico.