Ofertas para hacer crecer tu negocio

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan el reto constante de optimizar sus recursos sin dejar de invertir en herramientas, insumos y equipo que impulsen su crecimiento.

La Semana de las Pymes es una oportunidad para que todas esas empresas adquieran los productos que necesitan para operar y crecer con importantes beneficios.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las marcas de emprendedores mexicanos, impulsar nuevas oportunidades de venta y acercarlos a más clientes en todo el país.

Para los compradores, representa una oportunidad para descubrir productos locales y contribuir al crecimiento de los negocios que están detrás de cada propuesta, al mismo tiempo que se impulsa el crecimiento de las empresas con el respaldo de Amazon Business.

Simplifica tus compras con Amazon Business

Amazon Business se consolida como una tienda diseñada para facilitar las compras empresariales mediante herramientas especializadas de administración, control y análisis.

Una de las principales características de la tienda es la posibilidad de establecer niveles de permisos y flujos de aprobación personalizados, lo que permite a las empresas definir qué colaboradores pueden realizar compras, cuáles requieren autorización previa y qué categorías de productos pueden estar restringidas según sus políticas internas.

También incorpora herramientas de analítica que generan reportes detallados sobre pedidos, pagos y tendencias de compra, ayudando a las organizaciones a identificar oportunidades de ahorro y tomar mejores decisiones.

Además, cuenta con Prime Business, una membresía adicional que ofrece beneficios como envíos gratuitos en productos seleccionados con Prime, entregas más rápidas y herramientas avanzadas para monitorear el gasto empresarial.

Con estas herramientas busca brindar a las organizaciones soluciones que les permitan simplificar sus compras, mejorar el control de sus recursos y contar con mayor flexibilidad para atender las necesidades de su operación diaria.

*Durante esta promoción, los clientes pueden obtener hasta 35% de descuento en productos seleccionados y 30% adicional si es su primera compra. La promoción de primera compra es válida al 30 de noviembre de 2026. Exclusiva para cuentas nuevas de Amazon Business. Consulta términos y condiciones en www.amazon.com.mx/abpromo