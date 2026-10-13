SUSE Exchange México 2026 reúne a la industria en torno a la IA y virtualización con código abierto

SUSE , la empresa líder en infraestructura abierta soberana, llevó a cabo SUSE Exchange en la Ciudad de México. El primer evento de la compañía con este formato en el país y reúne a CIOs, directores de TI, líderes de gobierno digital, socios de canal y medios especializados.

Gerardo Pazos, Country Manager de SUSE México, dio la bienvenida a los asistentes y explicó que el portafolio de la compañía ha evolucionado más allá del sistema operativo.

IA: adopción con seguridad y control

Las organizaciones en México aceleran sus proyectos de inteligencia artificial, pero muchas aún buscan la mejor forma de adoptarla sin exponer su información ni perder el control. Para Pazos, esa necesidad convierte a la IA en una de las mayores oportunidades del mercado y en uno de los factores que más impulsarán el crecimiento de la compañía en el país. Frente a ello, SUSE ofrece una base abierta y segura para hacerlo.

SUSE no ofrece un modelo de lenguaje propio. Su propuesta es una plataforma abierta para que cada organización ejecute los modelos que elija. SUSE AI soporta más de 25 modelos de lenguaje con aislamiento de aplicaciones y controles de seguridad (guardrails), sobre la misma tecnología de contenedores que utilizan los grandes proveedores de nube. SUSE AI Factory, desarrollada en alianza con NVIDIA, complementa la oferta, y la seguridad se apoya en un enfoque Zero Trust a lo largo de toda la cadena de suministro de software.

Marcos Lacerda, presidente y director general de SUSE para América Latina, explicó que esa flexibilidad permite a las empresas ejecutar sus cargas de IA tanto en centros de datos propios como en nubes públicas, con un solo plano de control para administrarlas.

Virtualización: modernización sin dependencia de un solo proveedor

La virtualización fue el segundo eje del encuentro. Lacerda explicó que las organizaciones de la región buscan alternativas en este terreno y las vinculan cada vez más con la modernización.

Con SUSE Virtualization, las empresas pueden resolver su necesidad de virtualización y avanzar en paralelo hacia plataformas nativas de la nube, con máquinas virtuales y contenedores operando lado a lado. Además, Multi-Linux Support permite a SUSE dar soporte a más de una docena de distribuciones de Linux, incluidas las de otros fabricantes.

Reconocimiento de la industria

El evento se realiza semanas después de que Gartner® reconociera a SUSE en tres informes Magic Quadrant™ de 2026. SUSE fue nombrada Líder en Gestión de Contenedores con SUSE Rancher Prime por tercer año consecutivo, y Visionaria en Plataformas de Virtualización de Servidores y en Infraestructura Híbrida Distribuida.

SUSE tiene presencia en México desde hace más de una década, a través de representantes y socios, y cuenta hoy con una operación local con equipo comercial y técnico. México es el mercado de mayor crecimiento de la compañía en América Latina y uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial.