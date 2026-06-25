Sismos en Venezuela: así fue como Google "predijo" los terremotos segundos antes de que ocurrieran

Dos sismos en Venezuela sorprendieron a miles de personas este miércoles 24 de junio, pero para muchos usuarios de celulares Android el movimiento no llegó completamente por sorpresa. Segundos antes de sentir el terremoto, sus teléfonos emitieron una alerta que les dio tiempo para reaccionar.

Aunque pareciera que Google pudo predecir el fenómeno, la realidad es que utiliza una tecnología capaz de detectar las primeras señales de un sismo y avisar antes de que llegue el movimiento más fuerte.

AFP

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los dos terremotos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5. El epicentro se ubicó en el norte de Venezuela, cerca de Morón, en el estado de Carabobo.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el desastre dejó al menos 32 personas fallecidas y alrededor de 700 heridas, mientras continuaban las labores de rescate.

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Lo que hizo que esta situación llamara la atención fue que numerosos usuarios compartieron en redes sociales que recibieron una advertencia entre tres y diez segundos antes de sentir el temblor.

En la notificación aparecían datos como la hora estimada del sismo, la magnitud inicial, la ubicación del epicentro y la distancia desde el lugar donde se encontraba cada persona.

¿Google realmente puede predecir un terremoto?

Aunque muchos pensaron que la empresa había logrado anticipar el sismo, la explicación es diferente. Google no predice terremotos antes de que comiencen, sino que detecta las primeras ondas sísmicas, conocidas como ondas P, que viajan más rápido y suelen causar menos daños. Después llegan las ondas S, responsables de los movimientos más intensos que sienten las personas.

Gracias a que la información viaja por internet mucho más rápido que las ondas sísmicas, el sistema puede enviar una alerta a quienes se encuentran más lejos del epicentro antes de que reciban el impacto más fuerte del terremoto.

Logo de Google en celular al inicar sesión.

El sensor oculto en tu celular que hace posible la alerta

La clave está en el acelerómetro, un componente que ya incluyen prácticamente todos los teléfonos Android y que normalmente sirve para funciones como girar automáticamente la pantalla, contar pasos o detectar movimientos del dispositivo.

Cuando un teléfono inmóvil registra una vibración compatible con un terremoto, envía una señal al sistema de Google junto con una ubicación aproximada. Si muchos dispositivos reportan el mismo patrón casi al mismo tiempo, la plataforma calcula si realmente está ocurriendo un sismo, estima su magnitud y determina qué zonas deben recibir la alerta.

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Google explica este proceso de la siguiente manera:

"Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto".

La empresa también destaca que millones de teléfonos Android forman parte de una enorme red de detección sísmica distribuida por todo el mundo.

"Los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas en consecuencia", señala la compañía.

Android tiene dos tipos de alertas sísmicas

Dependiendo de la intensidad esperada, el sistema envía distintos avisos. Cuando el movimiento será leve, el usuario recibe una notificación informativa que respeta el volumen, el modo silencio y la configuración de "No molestar".

En cambio, si el sistema calcula que el sismo será moderado o fuerte, el teléfono reproduce una alerta sonora, enciende la pantalla e incluso puede interrumpir el modo "No molestar" para captar la atención del usuario.

¿También funciona en iPhone?

Mientras Android incorpora esta herramienta de forma nativa en millones de dispositivos, Apple no cuenta con un sistema equivalente que utilice los sensores de los teléfonos para detectar terremotos de manera distribuida.

Los usuarios de iPhone pueden recibir alertas gubernamentales o utilizar aplicaciones especializadas, pero no disponen de una red integrada como la desarrollada por Google.

Aunque esta tecnología representa una ayuda importante para ganar algunos segundos antes de un terremoto, los especialistas recuerdan que no reemplaza los sistemas oficiales de monitoreo sísmico ni los protocolos de protección civil. Su función es complementar las alertas y ofrecer una oportunidad adicional para ponerse a salvo.