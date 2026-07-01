México y un portero estilo Jorge Campos estarán en Captain Tsubasa 2: World Fighters

En plena ilusión luego de derrotar a Ecuador y seguir avanzando en el torneo, Bandai Namco encendió la expectativa de los fanáticos del con la revelación de un nuevo adelanto de Captain Tsubasa 2: World Fighters donde la Selección Juvenil de México tendrá una importante participación.

Desarrollado por Tamsoft Corporation, el ambicioso título marcará el regreso de la franquicia tras seis años de ausencia, programando su debut en las tiendas para el próximo 28 de agosto de 2026.

La producción promete convertirse en el proyecto de mayor escala, incorporando un catálogo de 22 selecciones nacionales, más de 110 jugadores seleccionables y una variedad superior a los 150 movimientos especiales, con movimientos tan especiales que hicieron de la infancia de muchos soñar con convertirse en estrellas del futbol.

El modo campaña principal seguirá los pasos de Tsubasa Ozora en la eliminatoria asiática contra rivales como Tailandia y Arabia Saudita, antes de avanzar a la fase mundialista contra escuadras del continente americano y europeo.

Además de los modos competitivos tradicionales, la entrega incluirá una modalidad que permite diseñar un futbolista personalizado para interactuar dentro del arco argumental.

La Selección Mexicana y el arquero inspirado en Jorge Campos

La inclusión de la Selección Juvenil Mexicana dentro del videojuego ha generado revuelo debido al diseño de su portero estelar, cuyas características rinden un claro homenaje a la leyenda Jorge Campos.

La saga ha también retomado un papel importante de Campos llevando sus reflejos acrobáticos, pero también su capacidad para generar ataque. Esto sin olvidar su clásico uniforme colorido.

Precios estimados en peses mexicanos para consolas

Aunque Bandai Namco fijó el costo del juego en dólares americanos, los precios aproximados de preventa para México en los formatos digitales de PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC mediante Steam se segmentarán en tres paquetes.

La versión regular del software se cotizará alrededor de los $1,100 MXN. Por su parte, la variante Deluxe, que añade el pase de temporada para seis deportistas extra y objetos de personalización, rozará los $1,450 MXN.

Finalmente, el paquete Ultimate, que otorga bonificaciones operativas inmediatas, indumentarias alternativas y pistas musicales, se situará cerca de los $1,650 MXN.

El juego ya está disponible para reservar en las diferentes plataformas con las versiones listas para ser adquiridas.