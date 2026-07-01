Sony anuncia el cierre de la PlayStation Store para PS3 y PS Vita en México

El fin de una era digital ha comenzado para los amantes de los videojuegos. Sony Interactive Entertainment anunció de manera oficial que, tras casi dos décadas de dar soporte, cerrará de forma definitiva la PlayStation Store para las consolas PlayStation 3 (PS3) y la portátil PlayStation Vita (PS Vita). Esta medida impactará directamente a los usuarios de México y Centroamérica antes que al resto del mundo.

De acuerdo con un comunicado emitido por Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de la firma, la transición iniciará de manera inmediata en mercados seleccionados durante este año, dejando la clausura global para el 2027.

Para la comunidad de jugadores en México, Honduras y Nicaragua, las malas noticias llegarán pronto, ya que la tienda digital de PS3 dejará de operar en agosto de 2026. Posteriormente, a finales de este mismo año, el apagón comercial se extenderá a otros países de Latinoamérica y Medio Oriente. El cierre definitivo a nivel mundial para el resto de los territorios, que abarcará tanto a la PS3 como a la PS Vita, se ejecutará en julio de 2027.

Una vez ocurridos estos cierres, los usuarios ya no podrán realizar compras de contenido nuevo o DLCs. No obstante, para mitigar el impacto, Sony confirmó que los jugadores mantendrán la posibilidad de volver a descargar todo el software que hayan adquirido previamente en sus cuentas, una opción que permanecerá activa durante el futuro previsible.

¿Cuándo se lanzó la PS3 y la PS Vita?

La mítica PlayStation 3 tuvo su debut original en los mercados de Japón y Norteamérica en noviembre de 2006, mientras que a las tiendas de México y gran parte de territorio nacional llegó de manera oficial en abril de 2007. Actualmente existe un importante mercado de segunda mano con las PlayStation 3 que permite la carga de emuladores.

Por su parte, la sucesora portátil de la marca, la PlayStation Vita, fue lanzada inicialmente en el país asiático en diciembre de 2011, arribando formalmente al mercado mexicano y del resto de América en febrero de 2012.