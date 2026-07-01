isEazy lanza Brain: la "formación que piensa" y que se adapta a cada empleado en tiempo real

• La popularización de herramientas como ChatGPT o Claude ha redefinido las expectativas de aprendizaje de los profesionales: quieren interactuar con sistemas que comprendan su contexto y necesidades, y que ofrezcan respuestas personalizadas. De hecho, 4 de cada 10 profesionales ya utilizan la IA para aprender cosas nuevas en el entorno laboral.

• isEazy, compañía tecnológica con más de 20 años de experiencia en formación corporativa, se suma a este cambio lanzando Brain: la primera IA entrenada para enseñar, que convierte el conocimiento real de cada empresa en agentes formativos que se adaptan, en tiempo real, a cada empleado.

• Brain crea un nuevo concepto de herramienta para el aprendizaje, el de "formación que piensa": adaptativa, conversacional y contextual. Una IA que ajusta la experiencia al momento, los objetivos, el contexto, la dificultad y el nivel de dominio de cada profesional, y que trabaja en exclusiva con la documentación de la empresa.

La popularización de herramientas como ChatGPT o Claude ha redefinido qué esperan los profesionales a la hora de aprender. Hoy ya no buscan información genérica o consumir cursos estandarizados: quieren interactuar con sistemas que comprendan su contexto y necesidades, y que ofrezcan respuestas completas y muy personalizadas. De hecho, entre los empleados que usan IA en el trabajo, 4 de cada 10 profesionales ya la ha utilizado para aprender cosas nuevas y casi la mitad la usan para consolidar información, en datos de la consultora Gallup.

Sin embargo, la formación corporativa no ha evolucionado al mismo ritmo. En muchos casos, se sigue ofreciendo la misma formación para todos, el conocimiento sigue disperso y la teoría no siempre se transfiere a la práctica porque falta refuerzo y acompañamiento real en el día a día. Para cerrar esa brecha, isEazy, líder en desarrollo de soluciones tecnológicas de formación online, ha puesto sus más de 20 años de experiencia en proyectos de e-learning al servicio de Brain : la primera IA entrenada para enseñar, que convierte el conocimiento real de cada empresa en agentes formativos que se adaptan, en tiempo real, a cada empleado.

Brain se posiciona como un nuevo tipo de herramienta para el aprendizaje, la "formación que piensa" y que es adaptativa, conversacional y contextual. Siendo la primera IA nativa aplicada a la formación corporativa y que se adapta al momento de aprendizaje de cada profesional, los objetivos, el contexto, la dificultad, el estado de ánimo y su nivel de dominio. Y todo cuanto genera, permite la revisión humana antes de llegar al alumno.

"El mercado lleva años prometiendo formación personalizada. La realidad es que la mayoría de las empresas siguen formando a todos sus profesionales igual, con el mismo curso, el mismo contenido y al mismo ritmo. Brain cambia esta dinámica al ser la primera entrenada para enseñar con el conocimiento real de una empresa y adaptada a cada profesional. Esa es la diferencia", explica Miguel Valverde, CEO de isEazy.

Para garantizar la seguridad de esta tecnología y la confidencialidad del conocimiento empresarial, Brain opera sobre una infraestructura propia con aislamiento total de datos. El conocimiento de cada empresa permanece en su propio entorno: nunca se comparte con otros clientes, no sale a servidores externos ni se utiliza para entrenar modelos de terceros. La solución es conforme al RGPD y cumple la normativa europea (EU AI Act).

En definitiva, Brain sale al mercado con la promesa de mejorar la formación corporativa y de poner fin a la formación genérica con la ayuda de la tecnología más puntera. Porque si la IA ya puede entender el conocimiento y el contexto de una organización, ya no hay excusa para que las empresas sigan formando a todos igual.

Sobre isEazy

isEazy es una empresa tecnológica líder en soluciones e-learning para el desarrollo de procesos de formación, comunicación y conocimiento corporativo. Con más de 20 años de trayectoria, ha desarrollado proyectos de formación para grandes compañías como BBVA, Telefónica, Repsol, Bayer o Inditex.

Ofrece una experiencia de formación end-to-end, proporcionando todas las herramientas necesarias para gestionar, diseñar y optimizar la formación dentro de cualquier organización.

Cuenta con un equipo de expertos distribuidos en sus sedes de España, México, Colombia, Brasil y Estados Unidos, además de una sólida red de partners internacionales.

Tiene seis herramientas e-learning de desarrollo propio: isEazy Author, la herramienta de autor en la nube para diseñar y compartir contenidos e-learning impulsada por IA; isEazy Factory, la factoría de diseño para crear cursos a medida en tiempo récord; isEazy Skills, la solución tecnológica para la formación en power skills; isEazy LMS, la plataforma e-learning de última generación; isEazy Engage, la app para mantener alineados todos los puntos de venta; e isEazy Brain, la plataforma de IA nativa que genera formación adaptativa, contextual y conversacional a partir del conocimiento real de la empresa.