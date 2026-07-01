Google prueba Gmail Live, la nueva función para buscar correos por la voz

La bandeja de correo electrónico de Gmail cambiará radicalmente con una nueva función que Google está probando con su inteligencia artificial Gemini en su propio servicio con la herramienta Gmail Live.

Las pruebas han comenzado en dispositivos con sistemas operativos Android e iOS y su funcionamiento es simple: traslada los mecanismos de interacción por voz del asistente Gemini directamente al buzón de entrada de los usuarios, permitiendo la localización y el procesamiento de mensajes mediante el habla para facilitar el trabajo.

¿Cómo usar Gmail Live?

La función se localiza dentro de la barra de búsqueda existente en la aplicación móvil, identificada con el logotipo de la modalidad en vivo. Cuando se pone en funcionamiento se despliega una interfaz a pantalla completa donde el usuario formula preguntas en voz para iniciar la interacción.

La plataforma transcribe la petición en tiempo real, procesa los datos guardados en el correo y emite respuestas tanto en formato de texto como a través de audio con enlaces directos a los mensajes que corresponden al tema.

Expansión del ecosistema de inteligencia artificial El desarrollo de esta utilidad representa una fase en la estrategia corporativa orientada a incorporar capacidades de procesamiento de lenguaje en todas las aplicaciones de la compañía.

De acuerdo con los reportes técnicos, tras la llegada de esta modalidad al correo electrónico, se prevé la integración de funciones equivalentes en otras herramientas de edición de documentos y almacenamiento de notas, replicando un modelo de transversalidad tecnológica en el software de productividad, siguiendo la tendencia que están realizando otras compañías como Microsoft en su servicio Office 365.

El despliegue inicial de la versión final está programado para el verano y se dirigirá primero a los usuarios que tengan contratado el plan de Google AI Pro y Ultra, los dos más caros de la gama, aunque se estima se expandirá posteriormente al resto de los servicios de la plataforma de correo de Google.