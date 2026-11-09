Australia creará un organismo para regular la seguridad de la inteligencia artificial

Las empresas de inteligencia artificial tendrán que cumplir con nuevas salvaguardias obligatorias para operar en Australia, anunció este martes el primer ministro Anthony Albanese.

La inquietud mundial sobre el poder de la IA avanzada está aumentando tras una serie de incidentes de piratería informática que involucraron a empresas líderes como OpenAI y Anthropic.

Australia establecerá pronto un nuevo organismo regulador de seguridad en esa materia, encargado de implementar medidas diseñadas para mantener bajo control a esa industria en auge, señaló Albanese.

"Nuestra tarea es asegurarnos de que seamos nosotros quienes demos forma a la IA, en lugar de que la IA nos dé forma a nosotros", dijo a los periodistas.

"No se puede ignorar el tema y fingir que no está sucediendo. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de darle forma en beneficio de Australia", justificó.

Las medidas de seguridad incluirán la notificación obligatoria de violaciones de seguridad relacionadas con la IA y la evaluación independiente de los modelos de vanguardia, señaló Albanese.

"Australia es pionera en este ámbito y queremos asegurarnos de aprovechar los beneficios potenciales de la IA", dijo Albanese.

"Pero debemos asegurarnos de hacerlo bien, y contar con el apoyo de la sociedad es absolutamente fundamental", agregó.

Australia expresó su profundo malestar a principios de este año después de que un prototipo de modelo de OpenAI eludiera las medidas de seguridad durante un entrenamiento y hackeara un sitio web del gobierno.

Ese agente de IA intentó acceder a un portal de estadísticas de salud en junio, tras eludir las restricciones para infiltrarse en una sección que albergaba archivos privados.

OpenAI no alertó al gobierno australiano hasta septiembre, cuando envió un mensaje a una bandeja de entrada genérica que solo se revisa una vez al día.