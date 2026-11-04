¿Tienes una PS5 que no usas? Sony te paga hasta 400 dólares por tu consola y controles

Sony ha mandado una serie de correos que han generado sospechas entre los usuarios de PlayStation 5. Diversos videojugadores de la marca japonesa han señalado que han sido contactados para conocer la posibilidad de vender su consola, algo que generado desconcierto dentro de los consumidores.

La compañía japonesa lanzó una campaña a través de la aplicación oficial de PlayStation notificando a los jugadores que pueden entregar su equipo usado a cambio de un depósito directo a su cuenta bancaria.

La propuesta alcanza un valor de hasta 400 dólares para quienes entreguen una versión estándar de la PS5 acompañada por dos mandos DualSense. Aunque los programas de canje (trade-in) son comunes en tiendas minoristas durante la temporada navideña, resulta inusual ver a un fabricante de hardware buscar directamente a sus consumidores para recuperar inventario usado.

¿Por qué Sony está comprando consolas PS5 usadas?

Esta inusual estrategia comercial sugiere que Sony busca abastecerse de consolas reacondicionadas para ofrecer una opción más accesible en el mercado, o bien, anticipar un posible desabasto de hardware.

El aumento de los costos de la memoria RAM, el almacenamiento y los procesadores, ahora más necesitados por la inteligencia artificial ha llevado a que la actual generación de consolas, sea una de las primeras en que, el valor conforme pasa los años no haya disminuido, sino que ha aumentado.

Actualmente, una PS5 nueva oscila entre los 600 y 650 dólares, mientras que la versión PS5 Pro alcanza los 900 dólares.

La desmedida demanda por la consola Pro, impulsada por la alta expectativa ante el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI, ha provocado escasez en tiendas oficiales. Esta situación elevó los precios en la reventa y en minoristas hasta alcanzar los 1,400 dólares por unidades usadas de la PS5 Pro.

Para los usuarios que adquirieron la consola en sus primeros años por 500 dólares y ya no le dan uso, recuperar 400 dólares representa un valor de cambio sumamente atractivo.