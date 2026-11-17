En un año marcado por los avances de la inteligencia artificial y las preocupaciones sobre sus consecuencias, el diccionario Cambridge eligió “human” (humano) como la palabra del año 2026.

El reconocido diccionario británico explicó que la elección responde a los debates sobre la relación entre personas y sistemas de inteligencia artificial, especialmente por las herramientas capaces de producir textos, imágenes y contenidos que anteriormente requerían intervención humana.

Según Cambridge, durante 2026 aumentó el uso de expresiones que buscan distinguir el trabajo realizado por personas del generado mediante tecnología, como human-made (hecho por humanos) y human author (autor humano).

La elección también coincide con las preocupaciones sobre el reemplazo de trabajadores por sistemas automatizados y la necesidad de establecer límites al uso de la inteligencia artificial.

¿Por qué “humano” es la palabra del año 2026?

El Cambridge Dictionary define el adjetivo human como aquello que posee las cualidades, defectos y sentimientos característicos de las personas, en contraste con los dioses, los animales o las máquinas.

Aunque se trata de una palabra utilizada desde hace siglos, su significado ha adquirido una nueva relevancia por el desarrollo de tecnologías capaces de imitar determinadas actividades humanas.

Francesca Woodward, lexicógrafa y representante de Cambridge University Press, explicó a la agencia AFP que la elección refleja el espíritu de 2026, un periodo en el que muchas personas han comenzado a cuestionarse qué características las distinguen de las máquinas.

La especialista señaló que una de las principales preocupaciones está relacionada con la posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya determinados empleos.

Por su parte, Colin McIntosh, lexicógrafo del Cambridge Dictionary, destacó que la tecnología está modificando la manera en que las personas hablan sobre su propia identidad.

El especialista explicó que el aumento de términos como human-made demuestra la necesidad de identificar cuándo una obra, actividad o creación procede de una persona y no de un sistema automatizado.

En ese sentido, la palabra elegida no representa únicamente una definición lingüística, sino también los cambios que la inteligencia artificial está provocando en la sociedad.

¿Qué otras palabras relacionadas con la inteligencia artificial consideró Cambridge?

Además de human, el diccionario evaluó otras expresiones que adquirieron relevancia durante 2026, entre ellas agent (agente), una palabra cada vez más utilizada en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Cambridge define un agente de IA como un sistema capaz de realizar tareas complejas y tomar decisiones sin necesitar control humano constante.

Esta tecnología representa una evolución respecto de los asistentes tradicionales, pues puede ejecutar determinadas acciones y coordinar procesos en función de los objetivos establecidos por sus usuarios.

Otra de las palabras consideradas fue analogue (analógico), utilizada para describir actividades, objetos y experiencias que no dependen de internet ni de herramientas digitales.

Su presencia entre las candidatas refleja el interés por actividades que permiten desconectarse de las pantallas y recuperar experiencias fuera del entorno digital.

¿Qué significa FOBO, el miedo a ser reemplazado por la inteligencia artificial?

Entre las expresiones que Cambridge mantiene bajo observación también destaca FOBO, acrónimo de fear of becoming obsolete, que en español significa miedo a quedar obsoleto.

El término describe la preocupación de una persona ante la posibilidad de que sus habilidades profesionales dejen de ser necesarias debido a los avances tecnológicos.

En el contexto laboral, puede relacionarse con el temor a perder un empleo porque determinadas tareas pueden ser realizadas de manera automatizada.

La expresión también refleja la incertidumbre de los trabajadores frente a la velocidad con la que evolucionan las herramientas digitales y las nuevas habilidades que podrían necesitar para mantenerse activos profesionalmente.

Cambridge estudia la incorporación de FOBO a su diccionario, aunque no forma parte de las palabras seleccionadas como las más representativas de 2026.

La inteligencia artificial también marcó las palabras del año anteriores

La preocupación por las consecuencias de la inteligencia artificial no es nueva dentro de las elecciones del Cambridge Dictionary.

En 2023, el diccionario seleccionó hallucinate (alucinar), una palabra que adquirió un nuevo significado para describir los casos en que un sistema de inteligencia artificial genera información falsa y la presenta como si fuera verdadera.

Dos años después, en 2025, Cambridge eligió parasocial, término que describe una relación emocional unilateral que una persona desarrolla con una figura pública, personaje ficticio o incluso un asistente de inteligencia artificial.