Nombres de usuario de WhatsApp: qué es la clave de privacidad y cómo activarla para proteger tu cuenta

Los nombres de usuario de WhatsApp serán una de las próximas novedades que llegarán a la aplicación de mensajería y, junto con esta función, también aparecerá una herramienta pensada para reforzar la privacidad.

Se trata de una clave adicional que permitirá decidir quién puede iniciar una conversación contigo cuando te busque mediante tu nombre de usuario, sin necesidad de conocer tu número telefónico.

logo de whatsapp en los celulares

Meta confirmó que los nombres de usuario comenzarán a implementarse de forma gradual durante los próximos meses. Con esta opción, las personas podrán compartir un identificador en lugar de su número, lo que representa una alternativa para quienes prefieren mantener ese dato personal en privado.

¿Qué es la clave de privacidad de los nombres de usuario de WhatsApp?

Además del nombre de usuario, WhatsApp incorporará una clave de cuatro dígitos que funcionará como un filtro extra. Esto significa que no bastará con conocer tu nombre de usuario para enviarte un mensaje por esa vía, sino que también será necesario contar con esa clave si así lo decides.

Logo de WhatsApp

Esta medida busca ofrecer un mayor control sobre quién puede ponerse en contacto contigo por primera vez y reducir los mensajes de personas desconocidas.

Sobre esta función, WhatsApp explicó en su cuenta de X:

“Las claves de nombre de usuario limitan quién puede contactarte, limitamos la cantidad de personas nuevas con las que puede contactar cada cuenta y nuestros sistemas detectan y bloquean patrones de abuso”.

Redes Sociales

En otras palabras, aunque alguien utilice el mismo nombre de usuario que tiene en otras redes sociales o incluso su nombre real, podrá añadir esta protección para evitar que cualquier persona inicie una conversación.

Cómo activar la clave de privacidad en WhatsApp

Cuando la función esté disponible en tu cuenta, será posible configurarla desde los ajustes de la aplicación siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp.

Entra en Configuración.

Selecciona Cuenta.

Ingresa a Nombre de usuario y crea el identificador que desees.

Busca la opción "Contactarme por nombre de usuario".

Elige "Personas que conocen mi clave".

Crea una clave de cuatro dígitos.

Con esta configuración, cualquier persona que quiera escribirte por primera vez mediante tu nombre de usuario necesitará conocer tanto tu identificador como esa clave adicional.

¿Cuándo estará disponible esta función?

Por ahora, Meta indicó que los usuarios ya podrán comenzar a elegir su nombre de usuario en las próximas actualizaciones, aunque la función se desplegará de manera gradual durante el resto del año.

La empresa aún no ha dado una fecha exacta para que todos los usuarios puedan utilizar esta herramienta, por lo que llegará primero a algunas cuentas y posteriormente estará disponible para el resto del mundo.