¿Los niños están preparados para el futuro laboral que viene en 2030?

Educar o acompañar a niños y adolescentes hoy implica prepararlos para un mundo laboral que será muy distinto al actual. Hacia 2030, las profesiones, herramientas y habilidades estarán moldeadas por transformaciones simultáneas: inteligencia artificial, cambios demográficos, reconfiguración económica y una creciente incertidumbre global.

En este escenario acelerado, un mensaje se mantiene constante según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial: las habilidades cognitivas serán decisivas para adaptarse y prosperar.

Pensamiento analítico, creatividad, resiliencia, flexibilidad y agilidad mental no son conceptos de moda.

Son capacidades clave que los empleadores de más de 55 economías consideran fundamentales para enfrentar la próxima década, marcada por la desaparición de millones de empleos y la creación de muchos otros completamente nuevos.

El desarrollo de habilidades cognitivas desde edades tempranas será decisivo para enfrentar el futuro del trabajo. Canva

Un mercado laboral en plena transformación

El informe advierte que entre 2025 y 2030 el 22% de los empleos actuales se verá afectado por cambios estructurales.

Se prevé la creación de aproximadamente 170 millones de nuevos puestos, mientras que 92 millones serán desplazados, lo que deja un crecimiento neto de 78 millones de empleos a nivel mundial.

Estas modificaciones no responden a una sola causa. Avances tecnológicos, presión económica, transición climática, tensiones geopolíticas y cambios poblacionales están actuando al mismo tiempo. Ningún sector ni región quedará al margen.

¿Cuál es el verdadero desafío?

Uno de los hallazgos centrales del Future of Jobs Report 2025 es que el mayor obstáculo para las empresas no es la adopción tecnológica, sino la brecha de habilidades. Casi el 40% de las competencias laborales cambiará en los próximos años y el 63% de los empleadores ya identifica esta brecha como su mayor reto.

El estudio destaca que, incluso con la expansión de la IA y la automatización, las empresas necesitan personas capaces de pensar críticamente, resolver problemas nuevos, aprender rápido y adaptarse al cambio constante. La tecnología avanza, pero la cognición humana sigue siendo insustituible.

El informe señala que el pensamiento analítico seguirá siendo la habilidad más importante a corto y mediano plazo. Le siguen de cerca:

Pensamiento creativo

Liderazgo e influencia social

Resiliencia, flexibilidad y agilidad

Aunque las competencias tecnológicas son relevantes, el reporte subraya que las habilidades humanas atraviesan todos los sectores y profesiones. Son las que permiten adaptarse cuando las herramientas cambian y los roles evolucionan.

¿Dónde estarán las oportunidades laborales?

El crecimiento del empleo será desigual. Aumentarán tanto los roles tecnológicos como los esenciales. Por ejemplo, el sector agrícola podría sumar 35 millones de empleos, mientras que educación y salud crecerán impulsadas por el envejecimiento poblacional y el aumento de jóvenes en distintas regiones.

En contraste, los trabajos más rutinarios y administrativos seguirán disminuyendo por la automatización. Esta divergencia explica por qué las habilidades cognitivas son necesarias en todos los niveles laborales.

El informe estima que, de cada 100 trabajadores, 59 necesitarán capacitación o reconversión antes de 2030. Sin embargo, 11 de ellos no recibirán la formación necesaria, lo que deja a más de 120 millones de personas en riesgo de quedar fuera del mercado laboral.

Ante este panorama, desarrollar una fuerza laboral flexible y cognitivamente fuerte se vuelve una estrategia esencial.

¿Por qué empezar temprano marca la diferencia?

Desarrollar razonamiento, atención, memoria y flexibilidad cognitiva desde edades tempranas facilita el aprendizaje continuo y la adaptación futura.

La curiosidad y el aprendizaje permanente aparecen en el informe como cualidades indispensables para los trabajadores del mañana.

El futuro del trabajo ya está en marcha. En un entorno cambiante e impredecible, las habilidades cognitivas se convierten en la base más sólida para aprender, adaptarse y reinventarse. Más que una ventaja individual, la agilidad mental será una condición clave para navegar con confianza el mundo que viene.

