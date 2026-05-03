La Tierra se está rompiendo bajo el océano: fenómeno preocupa a los científicos 

La Tierra es un planeta dinámico que sigue cambiando constantemente, y una prueba reciente de ello se encuentra frente a la isla de Vancouver, donde científicos han detectado un fenómeno geológico poco común en el fondo del océano Pacífico.

En esta zona, una placa tectónica que se introduce debajo de otra está comenzando a fragmentarse, algo que no se había documentado con tanta claridad hasta ahora. El estudio, publicado en la revista Science Advances, muestra con gran detalle cómo ocurre este proceso.

Gracias a nuevas tecnologías, los investigadores lograron observar este comportamiento con una precisión inédita. Este descubrimiento no solo aporta información clave sobre la evolución del planeta, sino que también ayuda a comprender mejor los riesgos sísmicos en regiones donde las placas tectónicas están en constante interacción

Especial.

¿Qué son las zonas de subducción y por qué son clave?en Vancouver

En distintas partes del mundo existen zonas donde las placas tectónicas chocan y una se desliza por debajo de otra; a esto se le conoce como subducción. Estos espacios son esenciales para el funcionamiento del planeta, ya que influyen en el movimiento de los continentes, en la actividad volcánica y en la generación de terremotos de gran intensidad.

Especialistas de la Universidad Estatal de Luisiana explican que estas zonas actúan como motores geológicos. Sin embargo, no son permanentes. Si lo fueran, la superficie terrestre cambiaría de forma radical, acumulando continentes y eliminando océanos. Por ello, durante años surgió una pregunta clave: ¿cómo termina este tipo de procesos?

El proceso de ruptura observado en Vancouver

Para explicar este fenómeno, el geólogo Brandon Shuck utilizó una comparación clara:

"Poner en marcha una zona de subducción es como intentar empujar un tren cuesta arriba: requiere un esfuerzo enorme". También añadió: "Pero una vez que está en movimiento, es como si el tren corriera cuesta abajo, imposible de detener. Para terminar con él hace falta algo dramático: básicamente, un choque de trenes".

En la región de Cascadia, frente a la isla de Vancouver, las placas de Juan de Fuca y Explorer se deslizan bajo la placa norteamericana. En este punto, los científicos lograron captar que la subducción no se detiene de forma repentina, sino que comienza a romperse poco a poco.

Mediante imágenes sísmicas de alta resolución, obtenidas durante el Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia 2021 (CASIE21), los investigadores enviaron ondas de sonido al fondo marino y analizaron su retorno. Esto permitió detectar fallas y fracturas profundas, mostrando cómo la placa se está desgarrando.

Shuck explicó: "Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción atrapada en el acto de morir". Además, agregó: "En lugar de apagarse de una sola vez, la placa se rasga pedazo a pedazo, lo que crea microplacas más pequeñas y nuevas fronteras. Entonces, en lugar de un gran choque de trenes, es como ver un tren descarrilar lentamente, un vagón a la vez".

Cómo las fallas y microplacas cambian la visión geológica

Los datos obtenidos revelaron que existen grandes fracturas que atraviesan la placa oceánica. Una de ellas muestra un desplazamiento de hasta cinco kilómetros. Sobre esto, el científico señaló:

"Hay una falla muy grande que rompe activamente la placa. No está 100 por ciento separada todavía, pero está cerca".

Los registros sísmicos también mostraron diferencias importantes en la actividad de la zona. En un tramo de aproximadamente 75 kilómetros, algunas partes siguen generando terremotos, mientras que otras permanecen sin actividad. Esto tiene una explicación clara.

Según Shuck: "Una vez que un pedazo se ha desprendido por completo, ya no produce terremotos porque las rocas ya no están unidas".

Este comportamiento llevó a los investigadores a definir el proceso como una ruptura por etapas. En lugar de ocurrir de forma repentina, la placa se separa en distintas fases. Las fallas que permiten el deslizamiento lateral funcionan como cortes que facilitan la formación de microplacas, fragmentos más pequeños que se desprenden progresivamente.

Impacto en terremotos, tsunamis y la evolución del planeta

Lo que ocurre en Cascadia ayuda a entender fenómenos observados en otras regiones del mundo. Por ejemplo, frente a Baja California se han identificado restos de antiguas placas tectónicas, conocidas como microplacas, que ahora pueden explicarse gracias a este modelo de fragmentación gradual.

A medida que estas piezas se separan, también modifican la estructura de la Tierra. En algunos casos, se abren espacios que permiten el ascenso de material caliente del manto, lo que puede generar actividad volcánica. Este proceso se repite a lo largo de millones de años, cambiando lentamente la configuración del planeta.

Aunque este descubrimiento mejora la comprensión de los procesos geológicos, los expertos señalan que no modifica de manera inmediata el nivel de riesgo en la región. Cascadia sigue siendo una zona capaz de generar terremotos y tsunamis de gran magnitud. Sin embargo, conocer cómo se comportan estas fracturas permitirá desarrollar mejores modelos para anticipar posibles eventos en el futuro.

PJG