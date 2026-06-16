Snap lanza Specs, sus gafas de realidad aumentada; esto cuestan

Snap, la empresa matriz de Snapchat, presentó sus nuevas gafas de realidad aumentada Specs, una apuesta con la que busca colocarse en la carrera por definir cómo será la tecnología después del smartphone.

El dispositivo fue revelado durante la feria Augmented World Expo, realizada en Long Beach, California, y llega en un momento en el que varias compañías tecnológicas intentan convertir las gafas inteligentes en el siguiente gran formato de consumo.

A diferencia de las gafas con cámara o pantalla integrada, Snap promete que las Specs no serán solo un accesorio del celular. La compañía las presenta como unas gafas de realidad aumentada autónomas, capaces de analizar el entorno y superponer objetos digitales en 3D sobre el mundo real.

¿Qué son las nuevas Specs de Snap?

Las Specs son unas gafas de realidad aumentada diseñadas para funcionar sin depender completamente de un teléfono o una computadora externa.

Según Snap, el dispositivo puede colocar información, objetos digitales, experiencias interactivas y herramientas de inteligencia artificial sobre la visión del usuario. La idea no es aislarlo del mundo, como ocurre con muchos cascos de realidad mixta, sino mantenerlo viendo su entorno mientras interactúa con elementos virtuales.

Evan Spiegel, CEO de Snap, explicó que la apuesta de la compañía está en un punto intermedio: crear algo más avanzado que unas gafas conectadas al celular, pero menos pesado y envolvente que un casco como el Vision Pro de Apple.

Para Spiegel, las gafas con pantallas integradas pueden sentirse como “una minúscula pantalla de teléfono pegada al ojo”. Las Specs, en cambio, buscan que los objetos digitales convivan con el espacio real.

¿Cuánto cuestan las Specs?

Las Specs tendrán un precio de 2 mil 195 dólares, una cifra que las coloca por encima de muchas gafas inteligentes actuales, pero por debajo de algunos cascos de realidad mixta de gama alta.

El Vision Pro de Apple, por ejemplo, fue lanzado con un precio de 3 mil 499 dólares. Las Ray-Ban inteligentes de Meta, en cambio, son mucho más baratas, aunque no ofrecen una experiencia completa de realidad aumentada como la que Snap intenta proponer.

“A 2 mil 195 dólares, podemos tomar esta tecnología realmente avanzada e intentar ponerla en manos del mayor número de personas posible”, dijo Spiegel.

¿Qué pueden hacer las gafas de Snap?

De acuerdo con los primeros detalles, las Specs permiten experiencias como manipular objetos en 3D, pintar en el aire, recibir información visual del entorno y ejecutar herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

También cuentan con seguimiento de manos, pantallas privadas, procesamiento interno y conectividad Bluetooth. Además, prometen hasta cuatro horas de batería, con carga adicional mediante un estuche.

Snap quiere que el dispositivo sirva como una plataforma para creadores. Por eso, más que medir el éxito únicamente por ventas iniciales, Spiegel ha insistido en que la compañía observará qué tan lejos pueden llevar los desarrolladores las experiencias creadas para estas gafas.

Snap quiere competir con Meta, Google y Apple

El mercado de gafas inteligentes y realidad aumentada todavía está en una etapa temprana, pero ya se está llenando de competidores.

Meta ha avanzado con sus gafas Ray-Ban, que se han popularizado como un dispositivo más ligero y social, aunque todavía no ofrecen una realidad aumentada completa. Google prepara nuevas gafas conectadas con Android XR, mientras Samsung ya trabaja dentro del ecosistema de realidad extendida de Google.

Apple, por su parte, entró al mercado con Vision Pro, un casco potente y caro que mostró el potencial de la computación espacial, pero también las dificultades de convertir ese tipo de tecnología en un producto de uso cotidiano.

En ese escenario, Snap quiere presentarse como una alternativa: unas gafas más inmersivas que las de Meta, pero más livianas y sociales que un casco de realidad mixta.